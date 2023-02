Udusił człowieka sznurówką. Zmienił płeć i ogłosił, że jest niemowlęciem

Zabił człowieka sznurówką i zmienił płeć. Teraz Sophie Eastwood twierdzi, że identyfikuje się jako niemowlę

Początkowo nic nie wskazywało na to, że Daniel Eastwood, bo tak nazywała się niegdyś ta osoba, będzie nietypowym więźniem. Brytyjczyk trafił za kratki jako 18-latek, 20 lat temu. Był skazany tylko za niebezpieczną jazdę samochodem i brakowało mu już zaledwie miesiąca do wyjścia na wolność, gdy nieoczekiwanie udusił 22-letniego współwięźnia sznurówką. To zmieniło postać rzeczy. Mężczyna został skazany na wieloletnie więzienie i trafił do celi z innymi mordercami. Nic dziwnego, że szybko miał dość. Czy jego dalsze przypadki to sprytny sposób na uniknięcie ciężkiego więzienia, a może szczere odczucia? W każdym razie niespełna sześć lat temu Daniel Eastwood ogłosił, że tak naprawdę czuje się kobietą, żąda rozpoczęcia zmiany płci i przeniesienia do więzienia dla kobiet. I dopiął swego. Został umieszczony, czy raczej umieszczona w szkockim zakładzie karnym HMP Cornton Vale jako Sophie Eastwood.

Wszedł do więzienia jako mężczyzna, przeszła do innego jako kobieta. Teraz ogłasza, że jest niemowlakiem

38-latka siedzi tam do dziś, a o sprawie stało się znowu głośno w brytyjskich mediach w związku ze skandalem, do jakiego doszło niedawno w tym samym zakładzie karnym. Przestępca seksualny skazany za dwa gwałty również stwierdził bowiem, że jest kobietą i jako Isla Bryson trafił właśnie do HMP Cornton Vale. Po ujawnieniu tego faktu przez media gwałciciel został przeniesiony do zakładu dla mężczyzn. Sznurówkowa dusicielka najprawdopodobniej nie podzieli jego losu i będzie mogła zostać w więzieniu jako kobieta. Jednak służba więzienna ma z nią niemało kłopotu. Sophie Eastwood, niegdyś Daniel, stwierdziła bowiem nieoczekiwanie, że teraz "identyfikuje się jako niemowlę". Walcząc o swoje prawa jako mentalny bobas, zmusiła władze zakładu karnego do dania jej smoczka dziecięcego, a teraz żąda pieluch i zaopatrzenia w jedzenie w formie papki dla niemowląt. Co będzie dalej?

Sonda Czy znasz kogoś, kto zmienił płeć? Tak Nie

Transgender killer who changed from male to female and now identifies as a baby in Scottish prison at heart of Sturgeon row says she fears she would not survive if moved to a men's jailvia https://t.co/V9SdlWiC6H https://t.co/crcl1qPkME— Elaine Mahon (@ElaineMahon13) February 20, 2023

QUIZ. Jakiego słowa to synonim? Nowy test dla mistrzów. Jest jeszcze trudniej Pytanie 1 z 10 Oberżyna to... Karczma Bakłażan Żona pułkownika Dalej