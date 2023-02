Bandyta uciekał z więzienia w przebraniu owcy! Padniesz na jego widok

Przestępca uciekał z więzienia w przebraniu owcy! Boliwijczyk czołgał się w trawie, kiedy go złapano

To nie sceny z "’Allo ’Allo!", tylko boliwijska rzeczywistość! Niejaki José Luis Callisaya Diaz zyskał błyskawiczną ogólnoświatową sławę po tym, jak usiłował czmychnąć z zakładu karnego... w przebraniu owcy. Mężczyzna odsiadywał wyrok 15 lat więzienia za zabójstwo w więzieniu Chonchocoro w mieście La Paz. Miał już dosyć odsiadki i marzył o wolności. Wymyślił niewiarygodny plan. Sobie tylko wiadomym sposobem zdobył skądś owczą skórę i postanowił się w nią przebrać, by udawać owieczkę. Barania skóra nijak nie chciała przykryć całego rosłego więźnia. Lecz cóż, tak krawiec kraje, jak mu materii staje. José Luis Callisaya Diaz zdołał jakoś wymknąć się z celi na okalający więzienie trawnik, narzucił sobie na głowę i plecy owczą skórę i zaczął czołgać się w trawie - ni to owca, ni to wąż!

José Luis Callisaya Diaz chciał uciec z boliwijskiego więzienia. Tak skończyła się eskapada w przebraniu owieczki

Trzeba przyznać, że przebieraniec doczołgał się całkiem daleko, a zmutowana owca na spacerniaku dziwnie długo nie zwróciła niczyjej uwagi. Gdy jednak przestępca doczołgał się do muru i chciał wykonać brawurowy barani skok, został pojmany. Cały misterny plan spalił na panewce, a José Luis Callisaya Diaz za próbę ucieczki bez wątpienia posiedzi w więzieniu jeszcze dłużej.

Sonda Czy znasz kogoś, kto siedzi lub siedział w więzieniu? Tak Nie

An Inmate serving a 15 year sentence for homicide disguises himself as a sheep to escape prison. pic.twitter.com/pDe3rQdqYC— Daily Loud (@DailyLoud) February 15, 2023

QUIZ. Ptaki czy ssaki? Potrafisz rozróżnić te zwierzęta? Orły zdobędą minimum 8/10 Pytanie 1 z 10 Pierwsze pytanie. Kapturnik morski to... ptak ssak Dalej