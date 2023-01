Szokujący testament Ivany Trump! Oto zapis o Donaldzie Trumpie

Ujawniono treść testamentu Ivany Trump! Donald Trump nie dostał ani centa. Miliony dla niani, ubrania dla biednych

Taka była ostatnia wola słynnej Ivany Trump! Ekscentryczna milionerka, jedna z byłych żon Donalda Trumpa, zmarła w lipcu ubiegłego roku. Znaleziono ją martwą u podnóża schodów w jej nowojorskim apartamencie. Teraz Insider ujawnia treść testamentu byłej żony Trumpa. Już wiadomo, komu zapisała swój majątek wart około 34 miliony dolarów. Kto dostanie luksusowe mieszkanie, kto kreacje od projektantów, a kto zaopiekuje się pieskiem? Zapisy testamentu Ivany Trump mogą bardzo zaskoczyć! Po pierwsze, nowojorskie mieszkanie i pieska dostanie... dawna niania Ivany Trump! Dorothy Curry pomagała Ivanie opiekować się trójką jej dzieci. Teraz została dosłownie ozłocona przez wdzięczną chlebodawczynię. Cenne przedmioty takie jak futra czy klejnoty Ivana podzieliła między dzieci: Ivanę, Donalda Juniora i Erica. Ubrania przekazała organizacjom charytatywnym, natomiast Donalda Trump... nie dostał nawet złamanego centa.

Kim była Ivana Trump? Ślub z Donaldem Trumpem, czterech mężów, dzieci

Kim była Ivana Trump? Urodziła się w Czechosłowacji w 1949 roku. Zaczynała jako instruktorka narciarstwa, jednak marzyła o wielkim świecie i karierze modelki. Miała czterech mężów, a pierwszym z nich był instruktor narciarski Alfred Winklmayr. Ich małżeństwo trwało od 1971 do 1973 roku, kiedy Ivana rozwiodła się z nim i wyjechała do Kanady, gdzie zaczęła pracę jako modelka. Szybko poznała 29-letniego wówczas, początkującego biznesmena Donalda Trumpa. Wzięli ślub w 1977 roku na Manhattanie. Doczekali się trójki dzieci: Donalda Juniora (46 l.), Ivanki (42 l.) i Erica (39 l.). Była żona Trumpa spadła ze schodów w swoim nowojorskim mieszkaniu idąc na umówioną wizytę do fryzjera. Została pochowana na terenie klubu golflowego należącego do Donalda Trumpa.

Sonda Jesteś fanem Donalda Trumpa? Tak Nie Jest mi obojętny

#IvanaTrump's will revealed: Socialite left $1.1 million Miami condo and her dog Tiger to former nanny and nothing for Donald - while Ivanka, Don Jr and Eric get the remainder of her $34 million estate.https://t.co/1TjXHjXYkc @MailOnline— 🇺🇸 🇮🇹 CJ (@CJ_VoteRed) January 21, 2023

QUIZ. Dildo w Sejmie! Absurdy polskiej polityki. Sprawdź, jak dobrą masz pamięć Pytanie 1 z 10 Na jedno ze spotkań z dziennikarzami Janusz Palikot przyniósł dildo, czyli sztucznego penisa. Prawda Fałsz Dalej