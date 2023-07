Szwecja i Ukraina bedą w NATO. Jest reakcja Rosji. Wymowne słowa z Kremla

Szwecja i Ukraina będą w NATO. Najpierw Szwecja, zaproszenie dla Ukrainy będzie wysłane w nieokreślonej bliżej przyszłości

Czy Ukraina zostanie przyjęta do NATO? Czy Turcja w końcu zgodzi się na członkostwo Szwecji? Takie pytania były bardzo często zadawane przed trwającym właśnie szczytem NATO w Wilnie. Teraz wszystko jest już jasne. Po pierwsze - tak, Turcja zgodziła się ratyfikować członkostwo Szwecji, Szwecja zaś zapewniła w zamian za to, że zadba o walkę z terrorystami, mając na myśli Partię Pracujących Kurdystanu. Po drugie - Ukraina otrzymała jasny sygnał, że w przyszłości zostanie członkiem NATO. Tyle, że jest to póki co przyszłość nieokreślona, ponieważ NATO nie może przyjąć w swoje szeregi państwa będącego w stanie wojny. Ukraina zostanie członkiem Sojuszu - ogłosił Jens Stoltenberg podczas szczytu w Wilnie. Jak dodał, państwa ustaliły "pakiet środków", czyli coś w rodzaju niezbędnych kroków, jakie należy podjąć, by Kijów w przyszłości dołączył do grona 31 państw NATO (a 32 już ze Szwecją, oficjalnie nie będącą jeszcze członkiem Sojuszu).

Utworzenie rady NATO-Ukraina, ale bez konkretnej daty akcesji tego kraju do Sojuszu. "Nie ustalono żadnych ram czasowych przyjęcia Ukrainy do sojuszu"

"Na pakiet składają się: nowy program wsparcia militarnego dla Ukrainy, by pomóc temu państwu odejść od standardów sowieckich, utworzenie Rady NATO-Ukraina, gdzie będziemy działać na zasadzie równości, oraz potwierdzenie, że Ukraina zostanie członkiem NATO" - powiedział Stoltenberg. Jak dodał, proces akcesji Ukrainy do NATO będzie skrócony, ale zaproszenie zostanie oficjalnie wysłane w nieokreślonej przyszłości. "Nie ustalono żadnych ram czasowych przyjęcia Ukrainy do sojuszu, bo proces akcesji do NATO zawsze opierał się na spełnianiu wymogów" - dodał sekretarz generalny NATO. Co na to Rosja? Jest już reakcja Kremla.

Jest reakcja Ławrowa na ustalenia w Wilnie. Mówi o tym, że Rosja "zadba o swoje interesy"

Na temat ustaleń szczytu w Wilnie wypowiedział się rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow na konferencji prasowej. Jego słowa były niejasne i miały zapewne na celu nastraszenie Zachodu. Rosja "zadba przede wszystkim o własne interesy. Wszystkie uzasadnione interesy Rosji w zakresie bezpieczeństwa zostaną zapewnione" - powiedział Ławrow, cytowany przez Reutersa. Jak dodał w rozmowie z Kompasem, wojna na Ukrainie nie skończy się, dopóki "Zachód nie porzuci planów zdominowania i pokonania Rosji". "Dlaczego konfrontacja zbrojna na Ukrainie nie dobiegnie końca? Odpowiedź jest bardzo prosta – będzie trwała, dopóki Zachód nie zrezygnuje z planów zachowania dominacji i przezwyciężenia obsesyjnego pragnienia zadania Rosji strategicznej klęski z rąk swoich kijowskich marionetek. Na razie nie ma żadnych oznak zmiany na tym stanowisku" - powiedział Ławrow, a jego wypowiedź została opublikowana na stronie internetowej rosyjskiego MSZ.

Lavrov lost all diplomatic credibility with his vague threats. But he still expect that the West will get scared of “something”. Today he said “something” about Sweden’s and Finland’s accession to NATO, “All of Russia’s legitimate security interests will be protected. The… pic.twitter.com/3FhtNTtEKn— Yasmina (@yasminalombaert) July 11, 2023

❗️ #NATO countries have agreed to cancel the requirement of the NATO Membership Action Plan for #Ukraine's accession to the alliance.This was announced by the alliance's secretary-general Stoltenberg. pic.twitter.com/TH9bmLM2Ql— NEXTA (@nexta_tv) July 11, 2023

