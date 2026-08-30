Tragiczna śmierć 11-letniej Polki. Dramat na rodzinnych wakacjach na Krecie

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-08-30 18:20

Rodzinna wycieczka na Kretę miał być czasem odpoczynku, a zakończył się dramatem. 11-letnia Polka nie żyje. Odnaleziono ją nieprzytomną w hotelowym basenie w miejscowości Platanias, niedaleko Chanii. Służby medyczne błyskawicznie przystąpiły do akcji ratunkowej. Niestety, lekarzom nie udało się ocalić życia dziecka. Śledczy badają teraz przyczyny tego nieszczęśliwego zdarzenia.

Dwie górzyste wysepki na błękitnym morzu pod zachmurzonym niebem. O tragedii na Krecie przeczytasz na SE.
Autor: Erik_Karits//pixabay.com/ CC0

Tragedia na wakacjach w Grecji. Śmierć 11-letniej Polki

Wakacyjny wyjazd polskiej rodziny na Kretę przybrał tragiczny obrót. W kurorcie Platanias znaleziono 11-letnią dziewczynkę z Polski nieprzytomną w hotelowym basenie. Dziecko spędzało urlop w Grecji z rodzicami. Kiedy wyciągnięto 11-latkę z wody, nie dawała już oznak życia.

Teraz miejscowe służby starają się ustalić, dlaczego dziewczynka znalazła się pod wodą i jak długo tam była. Jak donosi grecki serwis alfavita.gr, do akcji wkroczyli lekarze z pobliskiej prywatnej kliniki. W próbach ratowania dziecka uczestniczyli też pracownicy pogotowia ratunkowego EKAB i pielęgniarka.

Natychmiast po przybyciu na miejsce medyków zaczęto reanimację 11-latki. Służby medyczne walczyły o przywrócenie jej  funkcji życiowych również w drodze do szpitala w Chanii. Aby maksymalnie skrócić czas dojazdu, ambulans był eskortowany przez grecką policję.

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11-latka zmarła w szpitalu w Chanii. Trwa śledztwo na Krecie

Dziecko w stanie krytycznym zostało przetransportowane do szpitala, a tam personel medyczny kontynuował walkę o ocalenie dziewczynki. Pomimo licznych działań reanimacyjnych, życia 11-letniej dziewczynki nie udało się uratować i zmarła w szpitalu w Chanii.

Greckie policja i prokuratura prowadzą dochodzenie mające ustalić szczegółowe okoliczności tego dramatycznego zdarzenia. Najważniejsze jest zrekonstruowanie przebiegu wydarzeń w rejonie hotelowego basenu i poznanie przyczyn, dla których dziecko znalazło się pod wodą.

Obecnie śledczy nie ujawniają szczegółów dotyczących bezpośredniej przyczyny tragedii. Pozostaje również niejasne, jak długo 11-latka przebywała w wodzie, zanim została dostrzeżona i wydobyta na powierzchnię.

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