Tragiczna śmierć 11-letniej Polki. Dramat na rodzinnych wakacjach na Krecie

Tragedia na wakacjach w Grecji. Śmierć 11-letniej Polki

Wakacyjny wyjazd polskiej rodziny na Kretę przybrał tragiczny obrót. W kurorcie Platanias znaleziono 11-letnią dziewczynkę z Polski nieprzytomną w hotelowym basenie. Dziecko spędzało urlop w Grecji z rodzicami. Kiedy wyciągnięto 11-latkę z wody, nie dawała już oznak życia.

Teraz miejscowe służby starają się ustalić, dlaczego dziewczynka znalazła się pod wodą i jak długo tam była. Jak donosi grecki serwis alfavita.gr, do akcji wkroczyli lekarze z pobliskiej prywatnej kliniki. W próbach ratowania dziecka uczestniczyli też pracownicy pogotowia ratunkowego EKAB i pielęgniarka.

Natychmiast po przybyciu na miejsce medyków zaczęto reanimację 11-latki. Służby medyczne walczyły o przywrócenie jej funkcji życiowych również w drodze do szpitala w Chanii. Aby maksymalnie skrócić czas dojazdu, ambulans był eskortowany przez grecką policję.

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11-latka zmarła w szpitalu w Chanii. Trwa śledztwo na Krecie

Dziecko w stanie krytycznym zostało przetransportowane do szpitala, a tam personel medyczny kontynuował walkę o ocalenie dziewczynki. Pomimo licznych działań reanimacyjnych, życia 11-letniej dziewczynki nie udało się uratować i zmarła w szpitalu w Chanii.

Greckie policja i prokuratura prowadzą dochodzenie mające ustalić szczegółowe okoliczności tego dramatycznego zdarzenia. Najważniejsze jest zrekonstruowanie przebiegu wydarzeń w rejonie hotelowego basenu i poznanie przyczyn, dla których dziecko znalazło się pod wodą.

Obecnie śledczy nie ujawniają szczegółów dotyczących bezpośredniej przyczyny tragedii. Pozostaje również niejasne, jak długo 11-latka przebywała w wodzie, zanim została dostrzeżona i wydobyta na powierzchnię.

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