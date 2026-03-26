Tajemnicza śmierć Polaka w słowackim zamku! Co się stało?

Tragedia na Zamku Orawskim. 72-letni turysta z Polski zginął w zagadkowych okolicznościach

We wtorek, 24 marca na Zamku Orawskim zginął 72-letni turysta z Polski. Informację potwierdziły słowackie służby ratunkowe. Mężczyzna spadł z balkonu i doznał bardzo poważnych obrażeń. Mimo szybkiej pomocy nie udało się go uratować. Na miejsce skierowano dwie karetki. Ratownicy podjęli działania, jednak obrażenia okazały się śmiertelne. Lekarz stwierdził zgon na miejscu. Z informacji lokalnego portalu aktuality.sk wynika, że turysta przyjechał na zamek w grupie. W pewnym momencie miał zostać w jednym z pomieszczeń, gdy reszta wycieczki ruszyła dalej. Później wyszedł na balkon. Według wstępnych ustaleń pokonał barierkę i spadł na dziedziniec zamku. Ciało mężczyzny zostało znalezione na dole przez inne osoby. Tożsamość zmarłego potwierdziła jego żona, która również brała udział w zwiedzaniu.

Śledczy sprawdzają wszystkie okoliczności, w tym to, czy doszło do nieszczęśliwego wypadku

Na razie nie wiadomo dokładnie, co doprowadziło do tragedii. Sprawą zajmuje się policja w powiecie Dolny Kubin. Funkcjonariusze podkreślają, że ze względu na charakter zdarzenia i szacunek dla rodziny nie będą na tym etapie ujawniać szczegółów. Również pracownicy zamku nie komentują sytuacji. Śledczy sprawdzają wszystkie okoliczności, w tym to, czy doszło do nieszczęśliwego wypadku, czy też zdarzenie miało jakieś inne podłoże, na przykład czy było to świadome i celowe działanie 72-latka. Zamek Orawski to jedna z największych atrakcji turystycznych na Słowacji. Każdego roku odwiedzają go tysiące turystów, w tym wielu z Polski. Na razie nie wiadomo, kiedy zakończy się postępowanie i czy pojawią się nowe informacje w sprawie.

ORAVSKÝ PODZÁMOK: Na Oravskom hrade v utorok (24. 3.) zomrel 72-ročný poľský návštevník. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová. Ako upozornil Projekt Orava na sociálnej sieti, muž mal zomr... https://t.co/yEvBDRWZU6— Aktuality.sk (@Aktualitysk) March 25, 2026

