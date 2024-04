Tajemnicza śmierć zaginionego dziecka. "To przeklęta wioska"

Tajemnicza seria tragedii w malutkiej wiosce Le Vernet. Katastrofa lotnicza, morderstwo, a teraz tajemnicza śmierć zaginionego dwulatka Emile'a Soleila

Czemu ten mały, sympatyczny chłopczyk zginął? Kto mógł go zabić? A może to był jednak jakiś nieszczęśliwy wypadek? Ta straszna tajemnica wywołuje niezliczone komentarze i spekulacje nie tylko we Francji. Niedawno po ośmiu miesiącach od zaginięcia Emile'a Soleila (+2 l.) odnaleziono jego kości, w tym czaszkę oraz ubranka. Leżały jakieś sto metrów od domu dziadków, z którego zniknął malec. Z pewnością kości i rzeczy Emilka tam wcześniej nie było, ktoś musiał je podrzucić. Nowe informacje na temat tajemniczej śmierci zaginionego dwulatka mrożą krew w żyłach! Jak pisze "The Sun", w malutkiej alpejskiej wiosce Le Vernet, gdzie doszło do tragedii, już wcześniej miały miejsce dramatyczne i zagadkowe wydarzenia. Ilość śmierci i nieszczęść w tak małej miejscowości może zastanawiać. Według brytyjskich dziennikarzy ludzie już nazywają Le Vernet "przeklętą wioską". Dlaczego? W 2015 roku miała tam miejsce katastrofa lotnicza. Właśnie w Le Vernet zginęło 150 osób, gdy rozbił się Airbus A320. Jak się okazało, dramat był najprawdopodobniej wynikiem działania drugiego pilota, który był leczony z powodu skłonności samobójczych. Z kolei w 2008 roku klient zamordował szefa miejscowej kawiarni. A teraz nowa makabra! Jeden z mieszkańców powiedział: "Wszyscy to mówią – Vernet jest jak wioska potępionych".

2,5-letni chłopiec zniknął bez śladu w sielskiej wiosce we Francji. Po ośmiu miesiącach znaleziono kości

Ta sprawa jest jednym z najbardziej zagadkowych zaginięć dzieci w Europie. 2,5-letni chłopiec zniknął bez śladu w miejscu, gdzie teoretycznie nie było to możliwe. W sobotę, 8 lipca 2023 roku mały Francuz Emile Soleil bawił się w ogródku swoich dziadków w miejscowości Le Vernet w południowo-wschodniej Francji. Babcia i dziadek właśnie szykowali się do podróży, ale gdy chcieli wsadzić wnuka do samochodu, zorientowali się, że chłopca nigdzie nie ma. Dwóch świadków twierdziło, że widziało dziecko idące samo ulicą. Jak tłumaczyli, nie widzieli w tym niepokojącego, bo okolica jest spokojna i wszyscy się znają. Wydawało się niemożliwe, by chłopcu wydarzyła się tam jakaś krzywda. Niestety, dziecko dosłownie zapadło się pod ziemię. Początkowo policjanci przyjęli, że udział osób trzech w tym zaginięciu jest wątpliwy, a dziecko po prostu uciekło z ogródka i gdzieś zabłądziło. Z czasem jednak, gdy nie udało się znaleźć chłopca w bliskiej okolicy, powstały inne teorie. Bo przecież to mało prawdopodobne, by 2,5-latek samodzielnie odszedł tak daleko i by 800 poszukujących go żandarmów, strażaków i wolontariuszy nie mogło go znaleźć. Niedawno nastąpił smutny przełom w sprawie. Jak pisze Le Figaro, znaleziono ciało Emilka po ośmiu miesiącach od jego zaginięcia.

Kości dziecka znalezione „na ścieżce między kościołem a kaplicą” we wsi

Zwłoki zaginionego chłopca odnaleziono zaledwie 90 metrów od domu. Natknęli się na nie turyści idący ścieżką, która wcześniej była wielokrotnie przeszukiwana. Według MailOnline odnaleziono tylko część ciała, kilka kości i czaszkę, którą pewna turystka spacerująca po okolicy przyniosła na komisariat. Jak powiedział burmistrz wioski w rozmowie z „Le Figaro”, leżały „na ścieżce między kościołem a kaplicą” we wsi. Chodzi o kaplicę św. Pankrasa i jeden z dwóch kościołów rzymskokatolickich, które znajdują się w okolicy. Policja ma pewne podejrzenia. „Jest mało prawdopodobne, że zwierzęta przyniosły ludzkie szczątki z powrotem do wioski, w której ktoś zaginął. To prowadzi do teorii, że ktoś przywiózł szczątki Émile’a i to zapewne bardzo niedawno” – ujawnia anonimowe źródło francuskim dziennikarzom.

Sonda Czy znałeś kogoś, kto kiedyś zaginął? Tak Nie

Ex-CIA psychic claims he identified area where missing toddler Emile Soleil's body was found and immediately told policehttps://t.co/n7Iav0R56Rhttps://t.co/AXctGJGWDP— The Sun (@TheSun) April 2, 2024

QUIZ. Czy masz zdolności paranormalne? Magiczny quiz odsłoni prawdę Pytanie 1 z 10 Czasami po prostu coś sprawia, że bezgranicznie ufam obcej osobie lub uciekam od niej jak najdalej Tak, często mam irracjonalne myśli o ledwo znanych osobach Nie, najpierw trzeba kogoś poznać, by móc go ocenić Czasem mam taką intuicję, ale nie zawsze jej słucham Dalej