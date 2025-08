Tajemnicze słowa "tajnej córki Putina"! Odważyła się na szczere słowa

Nowe doniesienia o kobiecie nazywanej w mediach "tajną córką Putina"! Niejaka Luiza, Rosjanka niebywale podobna do rosyjskiego dyktatora, wróciła do mediów społecznościowych i napisała tam coś, co wywołało liczne komentarze. Pierwsze doniesienia o rzekomej sekretnej latorośli Putina opublikował parę lat temu "Projekt". Według tego źródła Luiza to nieślubne dziecko rosyjskiego prezydenta i pewnej byłej sprzątaczki, dziś milionerki.

i Autor: Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, Instagram