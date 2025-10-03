Tajemnicze zaginięcie 4-latka! Tylko jeden mały ślad

Zaginął 4-letni August "Gus' Lamont. Bawił się przed domem dziadków w Australii. Znaleziono jeden odcisk stopy

Tajemnicze zaginięcie dziecka w Australii! Światowe media rozpisują się o zniknięciu czteroletniego chłopca, który bawił się przed gospodarstwem dziadków w pobliżu miasteczka Yunta. Wokół rozpościerają się ogromne połacie dzikiego buszu. Czy dziecko wyszło poza posesję i gdzieś się zgubiło? Według policja najprawdopodobniej tak. Ale jak daleko może dojść kilkulatek? August "Gus" Lamont zniknął już tydzień temu. Zdjęcia małego blondynka obiegły nie tylko Australię, ale cały świat, a policja podkreśla, że poszukiwania były naprawdę szeroko zakrojone, lecz nie przyniosły żadnego rezultatu. Znaleziono tylko jeden jedyny ślad - dosłownie. 500 metrów od domu zajmujących się hodowla owiec dziadków, gdzie ostatni raz był widziany chłopiec, odkryto jeden ślad jego małej stopy. „Chociaż wszyscy liczyliśmy na cud, ten cud się nie zdarzył” – powiedział zastępca komisarza Ian Parrott, cytowany przez ABC News.

"Jesteśmy przekonani, że zrobiliśmy absolutnie wszystko, co w naszej mocy, aby zlokalizować Gusa"

Według policjantów po takim czasie niestety praktycznie nie ma już szans na znalezienie chłopca żywego, bo nie ma możliwości, by przetrwał sam w dziczy tak długo. „Niestety, w żadnym momencie nie znaleziono żadnych istotnych dowodów, które mogłyby nam dać jakiekolwiek wskazówki, dokąd mógł się udać” – powiedział w piątek policjant.„Poszukiwania Gusa były prawdopodobnie jednymi z największych i najbardziej intensywnych akcji poszukiwawczych osoby zaginionej prowadzonych w Australii Południowej w ostatnim czasie. Jesteśmy przekonani, że zrobiliśmy absolutnie wszystko, co w naszej mocy, aby zlokalizować Gusa na obszarze poszukiwań, ale pomimo naszych największych starań nie udało nam się go odnaleźć” – dodał.

THIS IS GUS: The first photo released of the much loved, quiet, adventurous little boy missing in the remote SA Outback.A sixth day of searching for him continues. ⁦@7NewsAdelaide⁩ pic.twitter.com/JDp01X9eUg— Hannah Foord (@HannahFoord7) October 2, 2025

