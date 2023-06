Tajemnicze zaginięcie 5-latki! To nowa Madeleine McCann?

Titan: Na pokładzie łodzi OceanGate doszło do implozji. Co to za zjawisko? Jak do niego dochodzi?

Zaginione dziecko poszukiwane we Florencji! 5-letnia Kata zniknęła ponad dwa tygodnie temu. Porwanie dla pieniędzy czy pedofilia?

Zaginięcia tak małych dzieci są rzadkie i niemal zawsze związane z tak zwanymi porwaniami rodzicielskimi. Jednak niekiedy zdarza się, że znika kilkuletnie dziecko, a sprawy nie udaje się rozwiązać przez długi czas - niekiedy nawet nigdy, jak w słynnym przypadku zaginięcia Madeleine McCann. Do podobnej historii doszło niedawno we Włoszech. 5-letnia dziewczynka zniknęła bez śladu i od ponad dwóch tygodni bezskutecznie szuka jej całe miasto, a teraz już cały kraj! Kataleya Alvarez Chiclio zniknęła 10 czerwca we Florencji. Ostatni raz była widziana na nagraniu z kamery monitoringu sklepu jubilerskiego. Odłączyła się od grupy dzieci i wszelki ślad po niej zaginął! Kim jest "Kata", bo tak nazywane jest zaginione dziecko?

Tajemnicza próba samobójcza rodziców Kataleya Alvarez Chiclio. Oboje wypili detergent, ojciec siedzi w więzieniu

Kataleya Alvarez Chiclio pochodzi z peruwiańskiej rodziny mieszkającej we Włloszech. Podobnie jak dziesiątki innych migrantów, rodzice Katy wraz ze swoimi dziećmi zajmowali nielegalnie nieczynny hotel Astor przy ulicy Maragliano. Lokalny gang pobierał nielegalnie opłaty za "wynajem", a rodzina dziecka z nimi zalegała. Policja uważa, że to jeden z możliwych motywów zaginięcia Katy - porwanie dla wymuszenia zapłaty. Od zaginięcia hotel został już opróżniony z lokatorów. Drugi trop to porwanie przez pedofila. Tymczasem po zaginięciu dziecka miała miejsce zagadkowa tragedia. Oboje rodzice dziewczynki próbowali popełnić samobójstwo przez wypicie detergentu i duszenie drutem, przy czym ojciec podjął próbę samobójczą w więzieniu, gdzie siedzi za kradzieże. Odratowano ich. Policja przegląda teraz zapis z monitoringu tysięcy kamer miejskich.

#Firenze Il mistero di #Kata, la bimba di 5anni scomparsa. Al vaglio le telecamere di tutta la città. Intanto si ridefiniscono le tempistiche della scomparsa. La cronaca di @ElenaBaiocco pic.twitter.com/e9lyBsD2aa— Rai Radio1 (@Radio1Rai) June 22, 2023

