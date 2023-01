Przyjaciel Jana Pawła II molestował 15-latkę?! Potem dziewczynka zaginęła

Tajemnicze zaginięcie 15-letniej Emanueli Orlandi w Watykanie! "Była molestowana przez osobę z bliskiego otoczenia Jana Pawła II"

To może być największy skandal pedofilski w dziejach Watykanu. A w jego centrum znajduje się Jan Paweł II. Zaczęło się parę miesięcy temu, kiedy Netflix opublikował kilka odcinków szokującego serialu dokumentalnego na temat słynnego zaginięcia 15-letniej Emanueli Orlandi w Watykanie. Córka cywilnego pracownika Watykanu, którego rodzina żyła bardzo blisko papieskich apartamentów, zniknęła 22 czerwca 1983 roku, gdy szła do szkoły muzycznej na lekcję gry na flecie. Wszelki ślad po niej zaginął. Od tamtej pory mnożyły się teorie na temat tego, co stało się z dziewczynką. Sławny watykański egzorcysta twierdził nawet, że została porwana na orgię w podziemiach. 40 lat później Netflixowi udało się dotrzeć do zupełnie nowych świadków. A oni opowiedzieli dziennikarzom szokujące rzeczy. Jedna z osób wypowiadających się w dokumencie "Dziewczyna z Watykanu: Zaginięcie Emanueli Orlandi" to przyjaciółka 15-latki z dzieciństwa. Jak twierdzi kobieta, tuż przed swoim tajemniczym zniknięciem Emauela Orlandi zwierzała jej się, że molestowała ją osoba z bliskiego otoczenia Jana Pawła II.

Emanuela była napastowana seksualnie w Ogrodach Watykańskich, a potem zniknęła. Zatuszowano wielki skandal pedofilski?

Dziewczynka zaginęła 40 lat temu, w czasach, gdy papieżem był właśnie Jan Paweł II. Do molestowania miało dojść w Ogrodach Watykańskich, przez które szła 15-latka. Krótko potem Emanuela zniknęła. Po premierze serialu Netflixa śledztwo w sprawie zaginięcia Enmanueli Orlandi zostało wznowione! Watykański wymiar sprawiedliwości oficjalnie to potwierdził. Wcześniej nieoficjalnie informowały o tym włoskie media. Nowe postępowanie według Ansy wszczął Alessandro Diddi, prokurator w Trybunale Watykańskim. To również wynik starań rodziny zaginionej dziewczyny. "w Watykanie są osoby, które wiedzą wszystko" - stwierdził teraz w telewizji RAI Pietro Orlandi, brat Emanueli. Teraz zagadka ma szansę się rozwiązać, a to rozwiązanie może być dla wielu trudne do przyjęcia.

Sonda Czy Jan Paweł II mógł tuszować pedofilskie skandale? Tak, to możliwe To wykluczone Z pewnością to robił

Did the Vatican cover up the kidnap and torture of this girl by the Mafia because she'd been sexually abused by a friend of the Pope? How new Netflix documentary spurred the Church in Rom...via https://t.co/ukePCFr1gS https://t.co/8bI0mBrvW7— MSM is Pravda (@RitchieJodi) January 12, 2023

Friend of Emanuela Orlandi claims before her disappearance she was molested by 'someone close Pope John Paul II'https://t.co/cFQezAKNPw— Nick Donnelly (@ProtecttheFaith) October 16, 2022

