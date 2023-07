Tajemnicze zaginięcie dziecka! 2-latek przepadł w ogródku dziadków

10-miesięczny Jacob nie żyje! To, co zrobiła mu matka i ojczym, przyprawia o dreszcze

Tajemnicze zaginięcie 2-5 letniego chłopca! Bawił się w ogródku dziadków, potem widziano go na ulicy. Potem zniknął

Gdzie jest ten sympatyczny malec?! Setki osób od soboty, 8 lipca przeczesują rejon Alp Górnej Prowansji na południu Francji. To właśnie tam doszło do tajemniczego zaginięcia dziecka. 2,5-letni Émile ostatni raz był widziany, gdy bawił się w ogródku swoich dziadków w miejscowości Le Vernet. Babcia i dziadek właśnie szykowali się do podróży, ale gdy chcieli wsadzić wnuka do samochodu, zorientowali się, że chłopca nigdzie nie ma. Początkowo wydawało się, że schował się gdzieś w ogrodzie, ale poszukiwania nie przyniosły rezultatu. W najbliższej okolicy także nie odnaleziono zaginionego dziecka. Paru świadków widziało go na jednej z ulic, ale tam trop się urywa. Od soboty 300 policjantów i wolontariuszy przeszukuje całą okolicę, jednak niestety bez efektu.

Zaginione dziecko mogło zostać porwane? Policja zdradza, czy śledztwo idzie właśnie w tym kierunku

Czy dziecko mogło zostać porwane? Lokalna policja nie skupia się na tej hipotezie. Wszystko wskazuje na to, że dziecko po prostu wykorzystało chwilę nieuwagi dziadków i wybrało się na samotną eskapadę. Jak podaje "La Provence", chłopiec był sprawny nad swój wiek, potrafił chodzić na długie wycieczki, w dodatku w chwili zaginięcia miał na sobie turystyczne buty. czy to możliwe, by 2,5-latek wybrał się sam w Alpy? Niestety, mija kolejny dzień, a chłopca nie udało się odnaleźć. W poszukiwaniach uczestniczą także jego zrozpaczeni rodzice.

🚨 Disparition inquiétante depuis samedi 8 juillet dans l'après-midi de Émile Soleil, petit garçon de 2 ans, sur la commune de Le Vernet dans les Alpes-de-Haute-Provence. L'enfant portait un t-shirt jaune et un short blanc lors de sa disparition ! pic.twitter.com/Tp8azyrMx9— ⚜ Eric Archambault ⚜ (@EricArchambaul7) July 10, 2023

