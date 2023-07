Tajemnicze zniknięcie księżnej! "Nie widziano jej od trzech tygodni"

Księżna Monako zniknęła! Charlene nie była widziana już od trzech tygodni. Jej mąż pokazuje się tylko z... daleką kuzynką

Co się dzieje z księżną Charlene?! Żona władcy Monako nie była widziana nigdzie od trzech tygodni. Chociaż lato sprzyja różnym wydarzeniom i imprezom, 45-latka ominęła nawet Wimbledon. Za to jej mąż książę Albert brylował na trybunach, ponownie widziany z daleką kuzynką Melanie-Antoinette Costello de Massy (38 l.), która podobno należy do grona jego najbliższych przyjaciół... To kolejny raz, kiedy na temat małżeństwa byłej pływaczki olimpijskiej z księciem Monako Albertem (60 l.) krążą sensacyjne plotki. Chwilowo udało się je ugasić, a Charlene jeszcze niedawno regularnie pojawiała się u boku męża na różnych oficjalnych wydarzeniach, teraz jednak ponownie zniknęła, a plotki powróciły.

Charlene Wittstock i książę Albert. Małżeństwo wstrząsane skandalami

Fatalny stan małżeństwa księcia i księżnej Monako to temat plotek, które krążą po świecie dosłownie od dnia ich ślubu w 2011 roku. Zapłakana Charlene nie wyglądała na szczęśliwą i podobno chciała uciec sprzed ołtarza... Potem zdawało się, że para jednak będzie razem. Charlene i Albert doczekali się dzieci, 8-letnich dziś bliźniąt Gabrielli i Jacquesa. Ale plotki o kolejnych zdradach i nieślubnych dzieciach znanego z hulanek i swawoli księcia powracały. A mniej więcej dwa lata temu skandal nabrał rumieńców. Charlene wyjechała do rodzinnego RPA, oficjalnie by doglądać swojej fundacji ratującej nosorożce. Wizyta przeciągnęła się niemal do roku, oficjalnie z powodu poważnej infekcji uniemożliwiającej podróże, na jaką zapadła księżna, nieoficjalnie - przez kolejnego nieślubnego potomka Alberta.

Princess Charlene 'disappears' for three weeks but husband Prince Albert at Wimbledonhttps://t.co/ir03H5vBYW pic.twitter.com/piSRSV9XSB— Daily Express (@Daily_Express) July 13, 2023

