Tajna wojna w rodzinie królewskiej! Księżna Kate ma już dość

Wojna księżnej Kate z królową Camillą. Żona króla zazdrości synowej popularności

Nie ma dnia bez szoku i skandalu w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Dopiero co mówiło się wiele o kryzysach biznesowych i małżeńskich u Meghan Markle i księcia Harry'ego, a to bynajmniej nie koniec. Eksperci do spraw rodziny królewskiej otwarcie mówią o nowej wojnie, która rozgorzała w komnatach. Tym razem nie chodzi o Meghan i Harry'ego. W samym sercu wydarzeń znalazła się uwielbiana przez poddanych księżna Kate! Bo jest ktoś, komu następczyni tronu bynajmniej nie przypadła do gustu... Jak ujawnia "GB News" Tom Bower, autor publikacji na temat rodziny królewskiej, tą osobą jest królowa Camilla. Podobno żona króla Karola III zazdrości Kate popularności i robi, co w jej mocy, by zatruć synowej życie.

Księżna Kate błyszczy na każdym spotkaniu. "Camilla znika w tym wszystkim"

"Camilla jest wyczerpana tą sytuacją. Poza tym sama Kate zachowywała się jak prawdziwa królowa choćby podczas swojego występu w Bristolu. Jej poddani ją uwielbiają. Z drugiej strony Camilla znika w tym wszystkim" - powiedział Tom Bower. i przypomina incydent, do którego doszło podczas koronacji króla Karola. Gdy środkiem świątyni przechodził król, wszyscy się ukłoni, gdy zrobiła to Camilla - niemal nikt, włączając w to nawet tak układne osoby, jak księżna Kate. Kto zwycięży w tym boju?!

A lackluster “Scottish Coronation” for Charles and Camilla contrasted sharply with flashbulb-filled appearances for Kate. https://t.co/qPcZJAdy88— The Daily Beast (@thedailybeast) July 7, 2023

