Tajne spotkanie księcia Williama z księciem Harrym! To może wycisnąć łzy z oczu

Tajne spotkanie księcia Harry'ego z księciem Williamem w Wielkiej Brytanii! Świadkowie ujawnili, jak bracia zachowywali się wobec siebie nawzajem

O mocno napiętych relacjach między księciem Harrym i Meghan Markle a księciem Williamem i księżną Kate media plotkują od lat. Jedni twierdzą, że któraś ze stron chce się pogodzić w obliczu nowotworowej diagnozy Kate i króla Karola III, potem inni przekonują, iż bracia nigdy już się do siebie nawzajem nie odezwą. Teraz pojawiły się nowe informacje, które rzucają na ten spór nowe światło. Niejeden fan rodziny królewskiej uroni łzę na te wieści! Jak donosi "The Sun", w zupełnej tajemnicy książę Harry i książę William... spotkali się. Miało to miejsce w ostatnią środę, 28 sierpnia w Wielkiej Brytanii. Jak piszą brytyjskie media, synowie Karola III przybyli do Snettisham w hrabstwie Norfolk na pogrzeb swojego wuja lorda Roberta Fellowesa, szwagra księżnej Diany. Był to pierwszy raz od koronacji króla, kiedy brcia znaleźli się tak blisko siebie. Świadek tych zaskakujących wydarzeń ujawnił, jak zachowywali się bracia wobec siebie nawzajem. Pewien okoliczny mieszkaniec powiedział The Sun: „Nie wiedziałem, że tam są. Przybyli bardzo dyskretnie”. Inny dodał: „Byli tam William i Harry, ale ani razu nie widzieliśmy, żeby ze sobą rozmawiali, trzymali dystans”. Obaj według relacji świadków siedzieli z tyłu kościoła St Mary w Snettisham, w dwóch różnych miejscach i udawali, że się nie znają...

Wojna z rodziną królewską toczyła się w mediach. Od Oprah Winfrey do autobiografii

Konflikt Meghan Markle i księcia Harry'ego z resztą brytyjskiej rodziny królewskiej od lat nie schodzi z czołówek portali informacyjnych. Wywiad Meghan Markle i księcia Harry'ego udzielony kilka lat temu sławnej amerykańskiej prezenterce Oprah Winfrey przeszedł od razu do historii. Padło wtedy wiele mocnych słów. Książęca para oskarżyła brytyjską rodzinę królewską o rasizm i utrudnianie Meghan dostępu do pomocy psychologicznej w czasie, gdy była w pierwszej ciąży i zmagała się z myślami samobójczymi z powodu atmosfery w pałacu. Niektóre ich twierdzenia zostały szybko obalone, takie jak te o odebraniu Meghan paszportu i kluczy lub zakazie wychodzenia z pałacu. Relacje Harry'ego z rodziną stały się po tym wywiadzie lodowate. Potem był kilkuodcinkowy program dla Netflixa pokazujący m.in. Meghan parodiującą królewskie dygnięcie i autobiografia Harry'ego "Ten drugi".

