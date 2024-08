Tego najbardziej boi się księżna Kate! Chodzi o Harry'ego

Księżna Kate bardzo się niepokoi. Boi się o księcia Harry'ego! Powstała niezgoda między nią a Williamem?

Jeszcze kilka lat temu relacje księżnej Kate i księcia Williama z księciem Harrym były doskonałe. Widać było, że młodszy z synów Karola ma doskonałą relację z bratową i że świetnie się dogadują. Pojawiały się nawet plotki, zgodnie z którymi Harry wręcz podkochiwał się w Kate! Kiedy pojawiła się Meghan Markle, wszystko się zmieniło. Nie polubiła się z żoną Williama, a gdy wraz z Harrym odeszli z rodziny królewskiej, publicznie opowiadała o tym, jaka Kate jest zimna i jak doprowadziła ją do płaczu. Teraz nowe informacje o brytyjskiej rodzinie królewskiej wyciekły z pałacowych komnat! Tajemniczy informator magazynu "Closer" ujawnia, czego bardzo obawia się księżna Kate. Podobno żona księcia Williama nie śpi po nocach, zamartwiając się pewną kwestią związaną z księciem Harrym! "Nadrabia wszystko, co działo się pod jej nieobecność, i jest bardzo zaniepokojona" - mówi ów plotkarz. O co chodzi?

„Kate patrzy na Harry'ego i widzi bardzo zagubioną duszę. Jest tak zasmucona"

Otóż podobno księżna Kate szczerze martwi się o księcia Harry'ego. Gdy widzi jego zdjęcia zza oceanu, wydaje jej się smutny, przygnębiony i zagubiony. Ponoć naciska na Williama, by pojednał się z bratem. „Kate patrzy na Harry'ego i widzi bardzo zagubioną duszę. Jest tak zasmucona, że ​​doszło do sytuacji, w której całkowicie wykluczył się z całej rodziny i wydaje się uwięziony w fatalnej sytuacji. Teraz wydaje się, że jest mur, którego nie da się zburzyć” - ujawnia informator magazynowi "Closer". „To coś, czego Kate naprawdę chce - aby William spróbował to naprawić, dla dobra wszystkich, ale on odmawia i jest nieugięty, uważa, że wszystko, co zrobią, zostanie po prostu zmanipulowane przez niego i Meghan. Jego zdaniem najlepszym rozwiązaniem jest milczenie i kontynuowanie normalnego życia, ale Kate jest absolutnie przeciwna takiemu sposobowi myślenia. Jeśli chodzi o nią, życie jest za krótkie na urazy" - dodaje tajemniczy znajmy książęcej pary.

