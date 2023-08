Tak bawią się Rosjanie na all-inclusive w Turcji. Kompromitujące nagranie, ŻENADA!

Wypił butelkowaną wodę na wakacjach. Po powrocie do domu skończył w grobie

Nie jest wielką tajemnicą, że po tym, jak kraje Unii Europejskiej odcięły się stanowczo od Rosji, dla tamtejszych obywateli jednym z najczęstszych kierunków na wakacyjne wyjazdy stała się Turcja. Zachowanie Rosjan podczas takiego wypoczynku niekiedy pozostawia jednak bardzo wiele do życzenia, czego dowodem jest film z jednego z hoteli w tureckiej Antalyi, który opublikował portal NEXTA. Widzimy na nim efekty działań rosyjskich turystów, którzy wybrali się na urlop do pięciogwiazdkowego hotelu. - Normalna sytuacja - napisano ironicznie we wpisie.

Jak się okazało, wakacje all-inclusive w Turcji służyły Rosjanom do regularnego zabierania "łupów" do hotelowego pokoju, co nie jest dozwoloną praktyką. Jak widać jednak na udostępnionym w sieci nagraniu, turyści Putina gromadzili w pokoju herbatę, napoje, słodycze, suszone owoce, hotelowe kosmetyki, a nawet cukier w saszetkach. Część rzeczy została schowana w torbach, inne przechowywano w pokojowej lodówce. Rosjanie łącznie zabrali z jadalni oraz baru ponad 35 kilogramów hotelowych produktów.

Rosyjscy turyści wpadli za sprawą serwisu sprzątającego, który podczas codziennego odświeżania pokoju odkrył nagromadzone w nim towary. To dzięki temu w świat poszło poniższe nagranie:

Typical situation, Russians in Turkey are evicted from the hotel. pic.twitter.com/eaniGwhbkm— NEXTA (@nexta_tv) August 1, 2023

