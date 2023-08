i Autor: Shutterstock

co się stało?!

Wypił butelkowaną wodę na wakacjach. Po powrocie do domu skończył w grobie

Wakacyjny, rodzinny wypad do miasta Peja na Cyprze Colina Greenway'a zakończył się dla niego tragicznie. 63-letni Brytyjczyk w pewnym momencie wyjazdu musiał zostawić rodzinę i szybciej wrócić do domu. Tam poczuł się tak źle, że trafił do szpitala, gdzie wykryto u niego groźną bakterię. Jak ustalono, najprawdopodobniej pojawiła się w jego organizmie po wypiciu nieprzegotowanej wody z butelki właśnie na Cyprze. Gdy po kilku dniach przyjmowania leków stan Colina Greenway'a się poprawił, wypuszczono go do domu. Tam po powrocie (zgodnym z pierwotnym terminem) jego ciała znalazła córka...