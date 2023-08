i Autor: Shutterstock

horror w paryżu

Poszła zobaczyć wieżę Eiffla. Została brutalnie zgwałcona przez pięciu mężczyzn!

Z całą pewnością nie tak wyobrażała sobie finał swojej eskapady do Europy 27-letnia Meksykanka. Kobieta przyjechała do stolicy Francji, gdzie poszła zobaczyć na własne oczy słynną wieżę Eiffla. Tam doszło do ogromnego dramatu. W parku mieszczącym się nieopodal zabytku napadło ją pięciu mężczyzn, którzy brutalnie ją zgwałcili. Dwóch podejrzanych o ten haniebny czyn już zatrzymano, ale następnie zwolniono z aresztu.