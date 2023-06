i Autor: Shutterstock Horror na plaży w kurorcie! 15-latka zgwałcona w biały dzień! Wokół był tłum ludzi!

Oskarżonym 19-latek

Horror na plaży w kurorcie! 15-latka zgwałcona w biały dzień! Wokół był tłum ludzi!

W znanym brytyjskim kurorcie Bournemouth doszło do potwornego gwałtu na 15-latce. Dziewczynka bawiła się ze znajomymi, gdy w pewnym momencie została wciągnięta do wody przez ciemnoskórego nastolatka. Pomimo tłumu ludzi będących na plaży, doszło do dramatu. Choć napastnik zbiegł z miejsca zdarzenia, szybko rozpoczęto zmasowane poszukiwania i ujęto podejrzanego. Przed tamtejszym sądem rozpoczęła się rozprawa oskarżonego o ten haniebny czyn.