Samolot wystartował z Polski. Nagle zmienił kurs i spadł do morza Bałtyckiego! Pasażerowie nie żyją!

Do katastrofy lotniczej, w której życie straciły dwie osoby, doszło w niedzielę wieczorem. Służby ratunkowe otrzymały wezwanie chwilę po godzinie 20 i wyruszyły na miejsce wypadku w pobliżu wioski Arkösund (ok. 100 km od Sztokholmu). W akcję zaangażowanych było wiele sił. Mowa o straży przybrzeżnej i pracownikach Towarzystwa Ratownictwa Morskiego. Ekipa ratunkowa szybko zlokalizowała plamy ropy w wodzie. Wieczorem nurkowie odnaleźli ciało pierwszego mężczyzny. Jak informuje telewizja SVT Nyheter, drugą osobę odnaleziono kilka godzin później, około godziny 22:30. Ofiary katastrofy to obywatele Niemiec i Węgier. Christer Ekeroth, kierownik zespołu ratownictwa lotniczego, przekazał tej stacji, że przy pomocy sonarów odszukano też wrak maszyny. Samolot leży na dnie i jest zniszczony.

Norweski Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że samolot Rallye wyleciał z Polski i był w drodze na lotnisko Dala-Järna w Västerdalarna w środkowej Szwecji. – Samolot nagle zmienił trasę lotu i leciał w kierunku portu lotniczego Sztokholm-Skavsta. Mogę potwierdzić, że kontrola ruchu lotniczego była w kontakcie z samolotem, zanim ten wpadł do wody – powiedziała reprezentująca tę instytucję Karin Ellström.

Två personer har hittats döda efter att ett mindre sportplan kraschade i vattnet i närheten av Arkösund i Norrköpings kommun under söndagskvällen.https://t.co/wcaOtQFhT1— SVT Nyheter (@svtnyheter) June 19, 2023

Sara Eriksson, rzecznik prasowa Szwedzkiej Administracji Morskiej, potwierdziła, że katastrofie uległ mały samolot śmigłowy. Służby obserwowały wcześniej na radarach, jak maszyna traciła „dużą wysokość”.

Szwedzka policja wszczęła w sprawie tragedii śledztwo, jednak wszystko wskazuje na to, że był to nieszczęśliwy wypadek. Samolot wystartował w niedzielę z terytorium Polski i miał kierować się w stronę miejscowości Dala-Järna, około 230 kilometrów od Sztokholmu. Jednak nagle pilot zboczył z kursu i maszyna zaczęła lecieć w kierunku portu lotniczego Sztokholm-Skvasta. Pilotom nie udało się dotrzeć na lotnisko, maszyna zaczęła tracić wysokość i runęła do morza. - Dochodzenie najprawdopodobniej pokaże, że był to tragiczny wypadek - napisano na portalu Aftonbladet.

