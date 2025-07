Tak się wygina żona Baldwina. Hilaria Baldwin to kobieta-guma

Hilaria Baldwin, czy raczej Hillary Baldwin wygina się w internecie. Jest znana z udawania Hiszpanki

Hilaria Baldwin od trzynastu lat jest żoną sławnego aktora Aleca Baldwina i mają razem aż siedmioro dzieci, które regularnie pokazują światu w mediach społecznościowych. Atmosfera wokół tej pary już od lat jest fatalna. Alec Baldwin to bohater tragicznego skandalu wokół śmierci na planie filmowym, z kolei Hilaria Baldwin kilka lat temu została zdemaskowana jako rodowita Amerykanka, która od dawna udawała Hiszpankę. Mimo to Hilaria, czy raczej, jak się okazało, Hillary z Bostonu, bynajmniej nie zapadła się po tej aferze pod ziemię. Wręcz przeciwnie, nadal bryluje w mediach społecznościowych. Teraz postanowiła znów zwrócić na siebie uwagę i pokazać, jak oplata się własną nogą i to w wysokich szpilkach. Chciała w ten sposób wpisać się w internetowy „trend Nicki Minaj”, który polega na kucaniu w szpilkach na platformie i krzyżowaniu nóg. Minaj robiła to w teledysku do piosenki „High School” z 2013 roku. "Zawsze musiałam robić wszystko po swojemu. Więc oto ja upadam, ponoszę porażki, eksperymentuję, bawię się… i dobrze się bawię!" - napisała Hillary w podpisie do posta ze śmiałym wyginaniem ciała.

Hilaria Baldwin udawała Hiszpankę. O co chodzi w słynnej aferze?

W 2020 roku w internecie stało się głośno o dziwnym zachowaniu Hilarii Baldwin, żony Aleksa Baldwina. Kobieta wzięła z nim ślub w 2012 roku, przekonując, że urodziła się na Majorce, a jej rodzina ledwo umiała wymówić jej nowe nazwisko. "Moja żona jest Hiszpanką" - mówił w jednym z wywiadów Baldwin, a Hilaria udawała w programach telewizyjnych, że zapomina, jak po angielsku mówi się na ogórki. Ale ktoś zauważył, że czasami dziwnym trafem pozbywa się hiszpańskiego akcentu. Lawina ruszyła. Media dotarły do dawnych znajomych i rodziny żony Baldwina. Co się okazało? Baldwin tak naprawdę urodziła się w Bostonie, a jej znajomi z klasy wspominają, że była typową amerykańską dziewczynką i nazywała się Hillary. Co gorsza, nawet rodzice Hilarii nie są żadnymi Hiszpanami, a Amerykanami z Massachusetts od wielu pokoleń, zaś do Europy przenieśli się dopiero w... 2011 roku.

Sonda Czy Alec Baldwin wiedział, że jego żona tylko udaje Hiszpankę? Myślę, że był tego świadomy Uważam, że Hilaria jego też oszukała

Hilaria Baldwin displays her impressive flexibility as she puts her leg behind her head while balancing in towering platform heels https://t.co/MHdGdJVazA— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 21, 2025

Alec Baldwins’s wife Hilaria, who was born in Boston pretends to forget the word ‘onions’ while cooking a Spanish dish. She has been repeatedly accused in the past of ‘faking’ her Spanish accent with ex high school friends previously telling the New York Post that she had an… pic.twitter.com/NNYXuWbqo0— Oli London (@OliLondonTV) January 5, 2025

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Przy 5. pytaniu pojawi się myśl o poddaniu się! Pytanie 1 z 10 Aldous Huxley jest znany przede wszystkim ze swojej powieści "Nowy wspaniały świat". Mniej znana jest np. ta o tytule "Niewidomy w... Gazie" Jerozolimie" Betlejem" Następne pytanie