Tak teraz wygląda Nelly Furtado. 47-latka pokazała się na scenie

Odmieniona Nelly Furtado wróciła na scenę. Pokazała się na festiwalu Boardmasters w Wielkiej Brytanii

Nelly Furtado na początku lat dwutysięcznych była jedną z największych gwiazd showbiznesu. Kanadyjka o portugalskich korzeniach przyciągała uwagę ciekawym głosem i oryginalną urodą. Jej hity „I’m Like a Bird” i „Turn Off the Light”, „Promiscuous”, „Maneater” i „Say It Right” przyniosły jej ogólnoświatową sławę, a za ten pierwszy utwór zdobyła nagrodę Grammy. Po sukcesie albumu Loose (2006 rok) i serii światowych tras koncertowych Furtado zaczęła stopniowo rezygnować z błysku fleszy. Jak potem przyznała, była wyczerpana presją wytwórni i intensywnością życia w trasie. Ostatni album zatytułowany "Ride" wydała w 2017 roku poza dużą wytwórnią. Z czasem ludzie zaczęli o niej zapominać. Ale od 2023 roku Nelly zaczęła nabierać ochoty na powrót i znów zrobiło się o niej głośno. Ale nie tylko z powodów artystycznych.

ZOBACZ TEŻ. Nelly Furtado za parę dni w naszym kraju. Do Polski zjeżdżają światowe gwiazdy. Wśród nich jedna ze Spice Girls! Obok nich wystąpi Julia Wieniawa

Nelly Furtado zmieniła się nie do poznania. Skrajne komentarze fanów

Gwiazda zaczęła pokazywać swoją nową sylwetkę w kostiumie kąpielowym i mówić o "presji estetycznej" w branży. Nelly Furtado, co tu kryć, bardzo przytyła, ale podkreślała, że nie widzi w tym żadnego problemu, akceptuje swój wygląd i jest pewna siebie. To było parę miesięcy temu. Teraz piosenkarka znów pokazała się fanom i to nie w internecie, a na scenie, konkretnie na festiwalu Boardmasters w Kornwalii w Wielkiej Brytanii. Ubrana w bardzo krótkie spodenki i futerko tańczyła z szerokim uśmiechem do swoich starych przebojów. Wydawała się być szczerze zadowolona. Ale w komentarzach niemal wszyscy mówią tylko o tym, że teraz Nelly jest wręcz nierozpoznawalna. Jedni są zdania, że w ogóle nie powinno się o tym mówić, ale inni niepokoją się o piosenkarkę. Co o tym myślisz? Zobacz galerię zdjęć i pamiętaj, że Nelly Furtado wystąpi na poznańskim Bittersweet Festivalu, który odbędzie się w dniach 14-16 sierpnia.

Sonda Wybierasz się na letnie koncerty w mieście? Tak Nie Nie wiem

Nelly Furtado performing in the UK on Saturday. 😳 pic.twitter.com/WvxkHlo3U9— Sabrina Smolders 🦋🌹 (@SabrinaSmolders) August 11, 2025

23 years ago, Nelly Furtado released 'I'm Like a Bird' pic.twitter.com/XVOYPbPsms— Pop & Hot Culture (@notgwendalupe) September 26, 2023

My pokazujemy zdjęcie gwiazdy z młodości, a Ty zgadujesz kto to taki! Pytanie 1 z 11 Kto jest na tym zdjęciu? Majka Jeżowska Urszula Kasprzak Maryla Rodowicz Następne pytanie