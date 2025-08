Do Polski zjeżdżają światowe gwiazdy. Wśród nich jedna ze Spice Girls! Obok nich wystąpi Julia Wieniawa

W połowie sierpnia, w długi weekend w Poznaniu odbędzie się pierwsza edycja muzyczno-artystycznego festiwalu pod nazwą BitterSweet Festival 2025. Jak zapowiadają organizatorzy, będzie to "wielowymiarowe doświadczenie muzyczne, spotkania ze znanymi artystami z całego świata, interakcje z lokalną społecznością i twórcami". Program i lista artystów, którzy wystąpią na BitterSweet Festival 2025 jest imponująca. I chyba jeszcze żaden festiwal w Polsce nie ściągnął na swoje sceny tylu światowych gwiazd.

Największą gwiazdą wydarzenia będzie amerykański piosenkarz i raper Post Malone. Wystąpią także Nelly Furtado i zespół Empire of the Sun. Na festiwalu zobaczymy też dwukrotną zwyciężczynię Eurowizji - Loreen. Pojawią się także: Natasha Bedingfield, Rag'n'Bone Man, a z polskich artystów brylować będą: Julia Wieniawa, Sara James, Wojtek Łozowski czy Wiktor Dyduła.

Melanie C ze Spice Girls wystąpi w Poznaniu

Ze swoim nietypowym występem, bo setem DJ-skim do Poznania przyleci wokalistka zespołu Spice Girls - światowego fenomenu lat 90. Melanie C może pochwalić się najlepszą solową karierę muzyczną ze wszystkich spicetek. Wydała aż 8 albumów, które oscylowały przede wszystkim w klimatach rockowych. Od kilku lat kręci ją jednak muzyka elektroniczna. Razem z wydaniem ostatniego krążka pod tytułem "Melanie C", na którym znalazły się same taneczne piosenki, artystka zaczęła występować na całym świecie jako DJ-ka. Regularnie odwiedza Ibizę, a latem bez jej występu nie może się odbyć żadna światowa Parada Równości. Wszystkie członkinie Spice Girls od lat 90. wspierają przecież społeczność LGBT.

Melanie C jako jedyna z członkiń zespołu w trakcie swojej solowej kariery nie zapomniała o Polsce. Odwiedziła nasz kraj kilkukrotnie, występując m.in. na festiwalu w Sopocie czy w programie "Dzień dobry TVN". Polskie rozgłośnie radiowe nadal puszczają jej hity takie jak "First day of my life" czy "Next best superstar".

Jak ogłosił ostatnio menager artystki, Mel pracuje nad swoim kolejnym krążkiem, a w międzyczasie nie cichną plotki o wielkim powrocie zespołu Spice Girls, który w 2026 roku świętował będzie 30-lecie premiery swojego swojego debiutanckiego singla - wielkiego przeboju "Wannabe".

Jednak zanim to, Melaniec C przyjedzie właśnie do nas!

