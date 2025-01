46-letnia Nelly Furtado zmieniła się nie do poznania. Pokazała, jak wygląda jej ciało w bikini. Tego się nie spodziewacie!

Jakub Rzeźniczak żałuje słów o córce. Nie to chciał powiedzieć. "Dałem się troszeczkę zaskoczyć"

Od momentu, gdy Nelly Furtado wydała piosenkę "I'm Like a Bird" minęło już prawie 25 lat! Był rok 2000, 21-letnia piosenkarka nagrała właśnie swój pierwszy album. Później powstało jeszcze kilka kolejnych, a sława Kanadyjki rosła. Furtado śpiewała, pojawiała się na imprezach branżowych i brylowała na czerwonym dywanie. To był jej czas!

Rozwijała karierę i jednocześnie była mamą. W 2003 r. urodziła córkę Nevis Chetan, która teraz jest w takim wieku, w jakim była jej mama, gdy zrobiło się o niej naprawdę głośno! Choć rodzice Nevis rozstali się, gdy była dzieckiem, pozostali w bardzo dobrych relacjach.

Lata mijają, Nelly Furtado to 46-latka!

Wielu może się wydawać, że hity takie jak "I'm Like a Bird" czy "Maneater" wyszło dopiero co, ale nic bardziej mylnego. Od ich premiery minęło wiele lat, a sama Nelly też nie jest już młodą dziewczyną.

Furtado na początku grudnia zeszłego roku skończyła 46 lat, ale wciąż promienieje młodzieńczym blaskiem. Jakby na dowód tego, że świetnie czuje się we własnej skórze, na swoim instagramowym profilu opublikowała ostatnio zdjęcia, do których pozowała w samym bikini. Przez ostatnich kilka lat nieco przybrała na wadze, za to jej twarz nic a nic się nie zmieniła.

W długim wpisie piosenkarka podkreśliła, że jej ciało jest zupełnie naturalne. Gwiazda nie miała żadnych operacji plastycznych.

Nelly Furtado unika zabiegów medycyny estetycznej

W tym roku uświadomiłam sobie presję estetyczną mojej pracy w zupełnie nowy sposób, a jednocześnie doświadczyłam nowych poziomów miłości do siebie i autentycznej pewności siebie od wewnątrz. Musiałam podjąć kroki prawne przeciwko kilku szarlatanom sprzedającym usługi online w oparciu o mity na temat zdrowia i urody na mój temat - zaczęła Furtado.

I dodała:

Jeśli kogokolwiek to obchodzi, nigdy nie miałam żadnych operacji twarzy lub ciała ani powiększania, poza licówkami na górnym rzędzie zębów, całkiem niedawno.Jak dotąd nie miałam żadnych zastrzyków w twarz lub usta ani wypełniaczy żadnego rodzaju, ale mam kochającego, starego fachowca od twarzy, od którego kupuję serum i kremy, i zaczęłam to robić, gdy miałam 20 lat. Dzień przed sesjami zdjęciowymi i czerwonymi dywanami piję dużo wody i śpię na plecach.

Katarzyna Skrzynecka chwali się metamorfozą. Teraz jest ruda!