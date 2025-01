Katarzyna Dowbor jako gorąca maturzystka. Tak się zmieniała przez lata! Niezwykła metamorfoza

Katarzyna Dowbor to legendarna prezenterka i dziennikarka, którą w Polsce zna prawie każdy. Przez wiele lat pracowała w TVP, ale największą popularność w aktualnych czasach przyniosło jej prowadzenie programu „Nasz nowy dom” w Polsacie. Jak się okazuje, niewiele osób wie, co Dowbor robiła przed karierą w telewizji, wliczając w to czasy szkolne. A sama spikerka chwaliła się jakiś czas temu w sieci, jak wyglądała jako „gorąca maturzystka”. Mamy zdjęcia, które pokazują, jak zmieniała się przez lata. Zobaczcie sami!