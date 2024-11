Julia Wieniawa od kilku dobrych lat ma ten sam wizerunek. Gwiazda w makijażu stawia na minimalistyczne podkreślanie urody, a jeśli chodzi o fryzurę, to często można zobaczyć ją w rozpuszczonych włosach. Niedawno postanowiła poddać się metamorfozie i wszystko pokazać w swoich mediach społecznościowych. Co za zmiana!

W miniony wtorek Julia Wieniawa ponownie postanowiła zwrócić na siebie uwagę wiernych fanów. Gwiazda poddała się metamorfozie i zaprezentowała ją w swoich mediach społecznościowych. Eksperyment z fryzurą spodobał się jej obserwatorom. Większość była pod wrażeniem nowego koloru włosów artystki. Julka zdecydowała się na bordowe pasemka.

New hair, don’t care. Jak Wam się podobają? To mój pierwszy raz zabawy z kolorem. Jak na mnie to wielkie szaleństwo - powiedziała Julka Wieniawa, prezentując nowy kolor na głowie.