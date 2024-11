Julia Wieniawa w ostatnim czasie nie ma zbyt łatwego życia jeśli chodzi o dobry pr. Dziewczyna została oceniona przez jednego TikTokera, który obsługiwał ją w jednej ze znanych perfumerii. Powiedział wtedy, że jest ona opryskliwa i roszczeniowa.

To było najgorsze spotkanie z artystą, jakie kiedykolwiek miałem w życiu. Opryskliwa, roszczeniowa i taka dziwnie energetyczna. Moim zdaniem pod płaszczykiem delikatnego i skromnego uśmiechu kryje się zupełnie inna osoba - wyjawił na swoim filmiku.

Marcin Tyszka wprost mówi o Julii Wieniawie

Z Julką Wieniawą przy sesjach zdjęciowych często współpracuje Marcin Tyszka. On z kolei ma zupełnie inne zdanie na jej temat.

Uwielbiam Julkę. Jest osobą, która wchodzi na plan i każde zdjęcie jest udane. Kamera ją kocha i myślę, że jeszcze świat o niej usłyszy. Poza tym jesteśmy sąsiadami. Julka na co dzień jest mega spokojna. Ona w ogóle nie imprezuje. Ciągle pracuje. Nie zdarzyło się, żebym słyszał muzykę za ściany po 22 - powiedział w rozmowie z "Faktem".

Marcin Tyszka ocenił też słowa influencera o Wieniawie. Według niego TikToker mijał się z prawdą, rozprawiając na temat Wieniawy.

Uwielbiam pracować z Julką. Każde ujęcie jest udane. To jest po prostu talent. Nie wiem, co za głupoty ktoś wygaduje. Każdy może mieć gorszy dzień - powiedział.

Z kolei Marcin Prokop uważa, że Julka to idealna osoba do pracy w show-biznesie. Według dziennikarza ciężko pracuje na swój status gwiazdy od wielu lat, a także wie, co zrobić, by osiągnąć swoje cele.

Julce nie trzeba nic radzić, to jest tygrysica show-biznesu, to jest dziewczyna, która idzie po swoje już od lat, robi swoją karierę i dokładnie wie, jak należy postępować, żeby osiągać swoje cele, więc nie będę tym starszym panem, który będzie jej mainsplainował rzeczywistość, mówiąc "dziecko posłuchaj starszego kolegi" – mówił Prokop w wywiadzie dla portalu cozatydzien.tvn.pl.

