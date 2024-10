Julia Wieniawa mówi o swoich problemach psychicznych. "Nagle płaczę chyba częściej niż kiedykolwiek"

Co się z nim dzieje?

Julia Wieniawa mówi o swoich problemach psychicznych

Julia Wieniawa to jedna z najpopularniejszych polskich gwiazd młodego pokolenia. Odnosi liczne sukcesy jako aktorka i piosenkarka, ale także może poszczycić się talentem tanecznym i smykałką do biznesu. Otóż od jakiegoś czasu Wieniawa z powodzeniem inwestuje w nieruchomości i co jakiś czas na jej kanałach w mediach społecznościowych możemy podziwiać kolejną posiadłość aktorki. Jednak jak się okazuje, sukces i idące za tym profity finansowe niekoniecznie dają Julii szczęście. Aktorka gościła w niedzielnym (12 października) wydaniu "Dzień Dobry TVN", w którym był poruszany temat zdrowia psychicznego. Okazuje się, że Julia Wieniawa również boryka się z problemami psychicznymi, o których dotychczas nie mówiła.

Ja miałam takie poczucie ostatnio, że mam pewnego rodzaju wyrzuty sumienia

- wyznała Julia przed kamerami w studiu.

Sama uczestniczyłam w napędzaniu tego cudownego, pięknego, kolorowego — niedoścignionego też trochę — świata, życia instagramowego

- dodała.

Aktorka przyznała się do kryzysu

Sama aktorka podkreśliła niedawno, że choć osiągnęła w życiu wszystko, o czym marzyła, to psychicznie wcale nie czuła się lepiej. Tuż przed premierą jej najnowszego utworu "Nic nie zmieni" dała znać licznym obserwatorom, że nie zawsze jest u niej dobrze.

Dotarłam do tego momentu, gdzie w sumie wow, mam tak wiele i nagle płaczę chyba częściej niż kiedykolwiek. Chyba to nie w tym powinien znajdować się sens życia i szczęście

- wyznała w podcaście "Młode głowy".

Miałam taki plan, żeby powydawać trochę rzeczy w tym roku, ale z racji mojego stanu psychicznego - mimo że teraz jestem uśmiechnięta, przeżywam trochę kryzys, takie wypalenie, zmęczenie, przebodźcowanie - postanowiłam się na sekundę wycofać, właśnie do końca roku

- podkreśliła w rozmowie z Radiem ESKA.

