Na 10 października przypada Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. To właśnie z tej okazji Julia Wieniawa postanowiła zrobić fanom małą niespodzianką. Gwiazda przygotowała dla nich nowy singiel - "Nic Nie Zmieni?". Okazuję się, że nowa nuta celebrytki została przesłuchana już ponad 5 tysięcy razy w ciągu dwóch godzin.

Julia Wieniawa zachwyciła w nowym projekcie

Nowy utwór Julii Wieniawy został objęty patronatem Fundacji UNAWEZA Martyny Wojciechowskiej oraz projektu "MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym". Kawałek "Nic Nie Zmieni?" jest kolejnym akcentem w dyskusji na temat zdrowia psychicznego oraz otwartego mówienia o problemach, z którymi mierzy się coraz więcej młodych osób.

Wierzę, że muzyka ma ogromną moc oddziaływania i może otwierać trudne rozmowy. Chciałabym, aby mój nowy singiel pomógł, choć w małym stopniu przełamać tabu wokół zdrowia psychicznego. Każdy z nas ma prawo czuć się słabo i nie ma w tym nic złego. Ważne jest, by wiedzieć, że zawsze jest ktoś, kto nas wysłucha i pomoże - można było przeczytać w komunikacie prasowym Julii Wieniawy.

Czym jest projekt "MŁODE GŁOWY" Martyny Wojciechowskiej?

Projekt ma wspierać młode osoby w dbaniu o zdrowie psychiczne i motywować je do większej otwartości. Pomysł został zainicjowany przez Fundację UNAWEZA Martyny Wojciechowskiej. Ma na celu normalizowanie sięgania po pomoc, a także rozwijanie poczucia sprawczości oraz wzmacnianie własnej wartości. UNAWEZA zapewnia też dostęp do edukacji czy opieki medycznej. Pomaga zarówno w Polsce, jak i na najdalszych krańcach świata.

UNAWEZA to słowo z języka suahili. Po angielsku oznacza YOU CAN, a po polsku MOŻESZ. Wojciechowska to słowo usłyszała od Kabuli w 2014 roku, kiedy spotkała ją po raz pierwszy.

