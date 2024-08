Niepokojące wieści od Julii Wieniawy. "Dojechał mnie totalny kryzys"

Skoro dzielę się tu z Wami sukcesami i szczęściem, to podzielę się też, że dziś dojechał mnie totalny kryzys emocjonalny. Jestem zmęczona, przebodźcowana, smutna, ciągle poza domem. Chce mi się płakać i krzyczeć. Jeśli ktoś z Was dziś ma ochotę wszystko rzucić i zapaść się pod ziemię - nie jesteście sami. Ale pamiętajmy, że to wszystko minie - napisała Julia Wieniawa na swoim Instastory.