Tak wygląda córka Catherine Zety-Jones! Piękność podobna do mamy?

Catherine Zeta-Jones (54 l.) i Michael Douglas (79 l.) chwalą się dorosłą córką! Carys Zeta Douglas właśnie skończyła 20 lat, a sławni rodzice składają jej życzenia w mediach społecznościowych. "20 lat temu moja córka Carys znalazła się w moich ramionach i od tamtej pory nie ma dnia, którym bym się nie cieszyła. Wszystkiego najlepszego, piękna damo" - napisała na swoim koncie na Instagramie Catherine Zeta-Jones, zamieszczając wideo z czasów dzieciństwa Carys. "Dziekuję, mamusiu. Kocham cię tak bardzo - dziękuję za to, jak cudowną mamą byłaś przez tych 20 lat" - odpisała Carys. Na Instagrama podążył także Michael Douglas. "Dla mojej ukochanej córki Carys, życzę ci wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Teraz, kiedy nie jesteś już nastolatką, niech to będzie doskonały nowy rok dla ciebie, kochanie. Kocham cię, tata" - dopisał gwiazdor.

Tymczasem amerykańskie media prześcigają się w pokazywaniu zdjęć córki Catherine Zety-Jones i Michaela Douglasa. Widać na nich, na jaką piękność wyrosła Carys Zeta Douglas. Najwyraźniej odziedziczyła urodę i talent po sławnych rodzicach. Nic dziwnego, że próbuje sił w aktorstwie i branży modowej. Gwiazdorska para ma jeszcze wspólnego syna Dylana (22 l.), a Michael Douglas jest również ojcem 44-letniego syna Camerona, któego urodziła była żona aktora, Diandra Luker.

