Tak wyglądała Kobieta-Kot przed operacjami plastycznymi! Będziesz w szoku

Jocelyn Wildenstein, sławna Kobieta-Kot, pokazała zdjęcie sprzed operacji plastycznych. Można przetrzeć oczy ze zdumienia!

Żaden artykuł czy program o ekstremalnych i nieudanych operacjach plastycznych nie może obyć się bez wzmianki o tej postaci. Jocelyn Wildenstein (84 l.) to celebrytka ze Szwajcarii, która jest pionierką zarówno bycia znaną z tego, że jest się znaną, jak i przesadnych, oszpecających zabiegów u chirurga. Jej historia jest tragiczna, a wszystko przez nieszczęśliwą miłość! Bo swoje niezliczone operacje robiła po to, by zwrócić na siebie uwagę niewiernego męża i upodobnić się do dzikiego kota, jako że on je uwielbiał. W efekcie Jocelyn Wildenstein została okrzyknięta Kobietą-Kotem. Parę lat temu założyła konto na Instagramie i wrzuca tam bardzo mocno wyretuszowane zdjęcia. Trudno powiedzieć, czy osoba na nich ma 18, czy 81 lat. Ale ostatnio pokazała coś zupełnie innego. Zamiast ekstremalnie przerobionych fotek wrzuciła na swoje konto fotografię z młodych lat z córką, wówczas małym dzieckiem. Trudno poznać Kobietę-Kota! I uwierzyć, że miała kompleksy, które doprowadziły jej ciało do ruiny.

Kim jest Jocelyn Wildenstein? Dlaczego próbowała upodobnić się do tygrysa?

Życie Jocelyn Wildenstein (84 l.) to przysłowiowy gotowy scenariusz filmowy. Pochodząca ze Szwajcarii celebrytka, która zasłynęła jako najsławniejsza fanka operacji plastycznych na świecie, była jedną z pierwszych osób znanych z tego, że... są znane. Nie zajmowała się niczym szczególnym poza byciem partnerką czy żoną kolejnych bogatych panów. W 1978 roku wyszła za handlarza dziełami sztuki Aleca Wildensteina. Właśnie to ją zgubiło. Mąż nie był jej wierny. W końcu przyłapała go w sypialni z 19-letnią rosyjską modelką i wniosła o rozwód. Wcześniej usiłowała zwrócić na siebie uwagę miliardera robiąc sobie operacje plastyczne. Wymyśliła, że upodobni się do tygrysa, bo jej mąż... uwielbiał dzikie koty! Efekty okazały się fatalne. Nieudane operacje plastyczne oszpeciły nieszczęsną Jocelyn na zawsze. Do rozwodu doszło w 1995 roku. Sędzia przyznał jej wtedy 2,5 miliarda dolarów i 100 milionów dolarów rocznej pensji, zastrzegając, że nie może wydać ani grosza na kolejne zabiegi. Mimo wielkiej fortuny Jocelyn przehulała wszystko, cztery lata temu ogłosiła bankructwo i dziś żyje z zasiłku wynoszącego 900 dolarów miesięcznie.Jocelyn Wildenstein twierdzi, że nie miała ani jednej operacji plastycznej. Bywa też bohaterką kroniki kryminalnej. W 2016 roku o mało nie zabiła swojego kochanka podczas awantury w luksusowym apartamencie. Dźgała 49-letniego Lloyda Kleina nożycami i drapała kocimi pazurami. Mężczyzna przeżył tylko dlatego, że zdołał zamknąć szaloną kochankę w szafie, skąd wyciągnęła ją policja.

‘Catwoman’ Jocelyn Wildenstein reveals her original face in shocking throwback photo https://t.co/36XfGkL0F7 pic.twitter.com/YZtg38WUef— Page Six (@PageSix) August 26, 2024

