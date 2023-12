Takie będą święta w rodzinie królewskiej. Lista gości wywołała komentarze!

Święta w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Tradycja królowej Elżbiety II zostanie podtrzymana. Jest jednak pewien zgrzyt

To najważniejsze święta także dla brytyjskiej rodziny królewskiej! Boże Narodzenie zawsze obchodzone jest przez royalsów uroczyście i tradycyjnie. Za czasów królowej Elżbiety II nikt nie wyobrażał sobie złamania jej ukochanej tradycji spędzania tego magicznego czasu w posiadłości w Sandringham, która na Boże Narodzenie pokrywała się dekoracjami, zaś w świąteczny poranek cała rodzina uroczyście i pod bacznym okiem fotografów szła razem na poranną mszę. Jak będzie w tym roku, po koronacji króla Karola III? Wszystko wyśledziły media na Wyspach.

Nowi goście w rezydencji w Sandringham. Dzieci Camilli, bez Meghan i Harry'ego

Wiadomo, że cała rodzina podtrzyma tradycję królowej Elżbiety II i spotka się w posiadłości w Sandringham. To tam król Karol III i królowa Camilla będą podejmować gości. Mają się wśród nich znaleźć dzieci Camilli, co podobno wzbudziło niewielki entuzjazm otoczenia, oczywiście z wyłączeniem żony króla... Ale miejsca przy stole może nie zabraknąć, bo najwyraźniej zabraknie Meghan Markle i księcia Harry'ego z dziećmi Archiem i Lilibet. Po ostatnich skandalach wokół książki "rzecznika Meghan i Harry'ego" topór wojenny nie został jednak zasypany. Plotkowano, że Sussexowie chętnie przyjmą zaproszenie na Wyspy, ale wygląda na to, że zaproszenie nie nadeszło. Król Karol III będzie za to cieszył się towarzystwem trójki wnuków będących dziećmi księcia Williama i księżnej Kate: Louisa, Charlotte i George'a.

The royals head to Sandringham every year pic.twitter.com/cfvVvAsdc4— Cambridgeshire Live (@Cambslive) December 17, 2023

