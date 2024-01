Taylor Swift woli kobiety?! Ten artykuł wywołał burzę

"The New York Times" opublikował artykuł, którego autorka spekuluje na temat orientacji seksualnej Taylor Swift. Anna Marks sugeruje, że piosenkarka to ukryta lesbijka

Taylor Swift to jedna z największych gwiazd muzyki pop. Jej koncerty i piosenki biją rekordy popularności. Piękna piosenkarka jest też znana z wielu głośnych romansów, ostatnio w Stanach Zjednoczonych wiele mówi się o jej związku z zawodnikiem futbolu amerykańskiego Travisem Kelcem z drużyny Kansas City Chiefs. Plotki o tym, że tak naprawdę Taylor Swift woli kobiety, pojawiały się od czasu do czasu w mediach społecznościowych, ale nigdy żadna gazeta nie podjęła wprost tego tematu. Aż do teraz. Fani gwiazdy muzyki pop przecierają oczy ze zdumienia. Dziennikarka "The New York Times" niespodziewanie popełniła tekst, w którym twierdzi, że gwiazda tak naprawdę może ukrywać swoją prawdziwą orientację seksualną. Na gazetę spadła lawina krytyki za wtykanie nosa w nie swoje sprawy. „Ze względu na jej ogromny sukces w tym momencie w etyce ludzkiej pojawiła się luka w kształcie Taylor Swift” – powiedziała CNN osoba bliska całej sytuacji, która poprosiła o anonimowość. „Wydaje się, że nie ma granicy, której niektórzy dziennikarze nie przekroczą, pisząc o Taylor, niezależnie od tego, jak bardzo jest to napastliwe, nieprawdziwe i niewłaściwe – a wszystko to pod ochronną zasłoną „opinii”" – dodała ta osoba. W innych mediach, takich jak chociażby "New York Post", dziennikarze krytykują autorkę artykułu o Taylor Swfit. A jakie Anna Marks, bo tak nazywa się osoba, która włożyła ten kij w mrowisko, ma argumenty na poparcie swojej tezy? Bardzo wątłe. Przypomina, że Taylor Swift często zakłada tęczowe sukienki czy spinki do włosów, otwarcie wspiera społeczność LGBT. Sama Swift mówiła niegdyś, że świadomie wspiera takie osoby, ale "sama od nich nie należy". Będzie pozew?

Taylor Swift. Kariera i długa lista partnerów

Taylor Swift zaczynała karierę jako piosenkarka country, potem została jedną z najsławniejszych gwiazd pop. Jej największe hity to m.in. Shake It Off, Delicate, You Belong With Me. Niedawno spotykała się z Matty Healym, czyli wokalistą zespołu The 1975, wcześniej zerwała zaręczyly z Joem Alwynem, obecnie chodzi na randki z zawodnikiem futbolu amerykańskiego Travisem Kelcem z drużyny Kansas City Chiefs. Na liście jej kochanków są same sławne nazwiska! Piosenkarka była w wieliu poważniejszych związkach. Jej partnerem do 2016 roku był Tom Hiddleston, brytyjski aktor znany dzięki roli Lokiego w filmach produkcji Marvel takich jak Thor, Avengers, Thor: Mroczny świat, Thor: Ragnarok, Avengers: Wojna bez granic i Avengers: Koniec gry. Inni partnerzy Taylor Swift to chociażby Harry Styles, Calvin Harris, Conor Kennedy, Jake Gyllenhaal, John Mayer, Taylor Lautner, Joe Jonas.

Sonda Lubisz piosenki Taylor Swift? Tak Nie Nie znam jej twórczości

The NYT should be ashamed of its gross Taylor Swift op-ed speculating she’s a lesbian https://t.co/QfXGxPOBnZ pic.twitter.com/JIBkfWnAgR— New York Post (@nypost) January 8, 2024

QUIZ. Czy dobrze znasz teksty piosenek Sanah? Tylko dla prawdziwych fanów! Pytanie 1 z 10 "Hardkorowo pada deszcz / Tak na maksa wieje też / Ja..." pogodnie uśmiechnięta łagodnie uśmiechnięta niezmiennie uśmiechnięta Dalej