Te imiona dla psów są najmodniejsze! Będziesz zaskoczony

Wybrano najmodniejsze imiona dla psów na 2025 rok! Taylor, Billie, Trufla i... Donald

Burek i Azorek? To już przeszłość! Najmodniejsze imiona dla psów to te inspirowane sławnymi postaciami - podaje brytyjska organizacja charytatywna Guide Dogs. Eksperci, którzy niejednego psa widzieli i niejedno imię nadali, zauważają ten dominujący teraz podobno na świecie trend. Analizy psich aktywistów doprowadziły ich do stworzenia listy piętnastu najpopularniejszych imion dla psów na 2025 rok. Nazwałbyś tak psa? Jakie imiona są na szczycie zestawienia? Są wśród nich między innymi takie imiona, jak Billie, Taylor czy... Donald. Dlaczego? Tak, chodzi o celebrytów. Billie Eilish to 22-letnia piosenkarka popularna wśród młodych ludzi, Taylor to oczywiście imię nadane na cześć innej gwiazdy pop, Taylor Swift. A Donald? Tu komentarz też jest chyba w zasadzie zbędny, takie imię nadawane jest czworonogom z powodu wygranej Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. W Polsce też by pasowało, bo my również mamy polityka imieniem Donald u władzy, ale chyba ten zachodni trend jeszcze do nas nie dotarł.

Możesz podążać za jeszcze innym trendem i nazwać psa imieniem związanym z jakimś jedzeniem

Jakie są inne propozycje modnych imion dla psów na 2025 rok? Jeśli nie wyobrażasz sobie mieć w domu jakiegokolwiek Donalda, możesz zawsze nadać psu imię Clark. To prawdziwe nazwisko postaci Supermana, a na ekrany w lipcu przyszłego roku wchodzi najnowszy film o tym superbohaterze. Inna filmowa propozycja to Darcy - Mark Darcy to ukochany Bridget Jones, a kolejny film o jej przygodach także wkrótce zagości w kinach. A jeśli nie chcesz nadawać swojemu pupilowi imienia pochodzącego od żadnego celebryty czy polityka, zawsze możesz iść za jeszcze innym trendem i nazwać psa imieniem związanym z jakimś jedzeniem. Tutaj króluje imię Truffle, czyli Trufla.

Oto pełna lista modnych na Zachodzie imion dla psów na 2025 rok:

Billie Truffle Taylor Bunny Cole Donald Travis Jude Lasso Darcy Harris Sabrina Noel Ken Clark

