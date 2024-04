Ta aktorka ma 55 lat i wkrótce zostanie matką. Jej znany partner jest od niej o 31 lat młodszy!

Ta historia brzmi jak bajkowe opowiadanie, a wydarzyła i dzieje się naprawdę. Dotyczy kolumbijskiej aktorki i pisarki, Aliny Lozano Acosty, i jej o 31 lat młodszego partnera. Para prężnie działa na Instagramie i chętnie dzieli się ze swoimi fanami szczegółami z życia. Nie inaczej było, gdy niedawno wzięli ślub - o wszystkim od razu dowiedzieli się ich obserwatorzy. Teraz przyszedł czas na inną, radosną nowinę. Alina i Jim Velásquez właśnie poinformowali odbiorców, że wkrótce zostaną rodzicami! Niestety, pod postami o ciąży nie brakuje kąśliwych komentarzy - kontrowersje wzbudza bowiem fakt, że aktora znana z kolumbijskich telenoweli ma 55 lat, a jej mąż-influencer - zaledwie 24.

Świeżo upieczone małżeństwo zdaje się jednak nie przejmować opiniami hejterów i z radością podchodzić do przyszłej roli rodziców. Para początkowo starała się o dziecko naturalnymi metodami, jednak gdy to nie przynosiło skutku, zdecydowali się na zabieg in vitro. Według doniesień serwisu "The Sun" parę kosztowało to blisko 100 tys. zł.

Polska się wyludnia! Czy in vitro zatrzyma ten trend? Staniszewski vs. Gdula Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.