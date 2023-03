Koleżanki 32 razy dźgnęły 12-latkę pilnikiem do paznokci. Potem dzwoniły do jej rodziców

Powód? Oficjalnie nie dlatego, że są amerykańskiej produkcji, przez co prawdziwy rosyjski patriota, powinien zrezygnować z użytkowania takiego „nieprawilnego” sprzętu. Oficjalnie dlatego, że smartfony Iphone są „podatne na hakowanie i szpiegostwo ze strony zachodnich ekspertów”. Apple od lat chwali się tym, że ajfony są najbezpieczniejszymi telefonami na świecie. Nie twierdzi, że są nie do zhakowania, bo nie ma takich telefonów na świecie. „Rozpracowanie” zależy tylko od wielkości zaangażowanych sił i środków. Fakt, że Kreml wycofuje ajfony dopiero teraz, a nie pól rok wcześniej, jest też wymowny. Jeden z rozmówców gazety żali się, że będzie musiał smartfona Apple wyrzucić, albo oddać dzieciom do zabawy. „Wszyscy będą musieli to zrobić w marcu” – przyznaje urzędnik.

Formalnie rzecz biorąc to sugestia ta(nakaz de facto) dotyczy tylko pracowników czterech wydziałów prezydenckiej kancelarii (KP). Chodzi o wydziały polityki wewnętrznej, projektów publicznych, zapewnienia działalności Rady Państwa, rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych i infrastruktury komunikacyjnej. Można jednak założyć, z dużą dozą prawdopodobieństwa, że pracownicy innych wydziałów wezmą przykład, bez ponaglania, z urzędników tzw. wewnętrznego bloku politycznego KP.

To z czego w niedalekiej przyszłości będą dzwonić prezydenccy urzędnicy? Rosja opracowała swój własny system operacyjny dla smartfonów o dość historycznie brzmiącej nazwie – Aurora. Zresztą system o takiej nazwie ma w swoim portfolio koncern Huawei. Stworzył go po tym, jak Google odcięło go od swego oprogramowania. W grę wchodzą oczywiście także chińskie telefony. Jeden z koncernów ma prawo do używania oprogramowania kanadyjskiego BlackBerry, czyniącego z dziurawego Androida względnie bezpieczny system. W opinii specjalistów najbezpieczniejszymi telefonami są te… bezsystemowe. Z grubsza rzecz biorąc takie, które konstrukcyjnie odpowiadają tym z początków XXI w. Decyzja o eliminacji smartfonów produkowanych przez Apple (w Chinach) ze urzędniczych sfer Kremla, to sygnał – podkreśla „Kommersant”, że i urzędnicy niższych szczebli administracji państwowej będą musieli zrezygnować z użytkowania ajfonów. Ciekawe najwyżsi urzędnicy KP też dadzą ajfony swoim dziedciom do zabawy?

