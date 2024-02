Ten trend lansowany przez Generację Z Cię zaszokuje! Taka impreza to prawdziwy hit

"To trwa godzinami"

Kim Dzong Un wydał rozkaz przygotowań do wojny. "Najważniejsza kwestia"

Ten trend lansowany przez Generację Z zaskakuje najbardziej! "Zetki" pokochały biblioteki i książki. To jest teraz najmodniejsze na TikToku

Artykuły o Generacji Z zyskały ostatnio popularność w internecie. Zazwyczaj czytamy o tym, jak to młodzi ludzie nie mają ochoty pracować tak ciężko, jak starsi. Popularność zdobyła choćby historia o dziewczynie, która powiedziała szefowi, że nie przyjdzie na zebranie o ósmej rano, bo woli iść na siłownię. Teraz o Pokoleniu Z jest znowu głośno z zupełnie innego powodu. Co jest teraz coraz bardziej modne wśród młodych ludzi z generacji Z? Aż trudno uwierzyć! Zachodnie media takie jak Telegraph czy DailyMail zauważają nowy trend na TikToku i nie tylko. Młodzi z Pokolenia Z, zamiast imprezować, pić piwo i siedzieć w klubach, wolą robić zupełnie co innego. Jaki rodzaj imprezy jest teraz na topie?

Pokolenie Z uwielbia imprezy czytelnicze. Miłości szuka w bibliotece

Otóż podobno Generacja Z oszalała na punkcie... bibliotek i czytania. Na zachodzie, zwłaszcza w USA, organizowane są specjalne imprezy, na których ludzie po prostu czytają, najczęściej wszyscy jedną książkę naraz, jednocześnie słuchając muzyki. Młodzież pokazuje coraz częściej na TikToku, jak stylizuje się do biblioteki i w modny sposób spędza tam czas ze znajomymi, a nawet szuka tam miłości. Wejście na czytelniczą imprezę w nowojorskim klubie to obecnie koszt 10 dolarów, ale takie spotkania można też organizować prywatnie, w gronie przyjaciół.

Sonda Ile książek przeczytałeś w czasie pandemii? Żadnej Jedna - dwie Powyżej pięciu

📚 "I have been working in the British Library a lot recently, and let me tell you: it’s buzzing and it's because young people, to everyone’s amazement, love libraries" https://t.co/6W2btc8pUc— The Telegraph (@Telegraph) February 1, 2024

QUIZ. Z jakiej książki jest ta postać? Masz mniej niż 8 na 12? Nikomu się nie przyznawaj! Pytanie 1 z 12 To powinno być proste! Pachniała bzem i agrestem. Yennefer z Vengerbergu to bohaterka wykreowana przez: J. K. Rowling Andrzeja Sapkowskiego Stanisława Lema Dalej