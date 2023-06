Tlen w zaginionej łodzi skończy się o 13.08! Żona kapitana to prawnuczka słynnej pary z Titanica!

Trwają szeroko zakrojone poszukiwania zaginionej łodzi podwodnej Titan. Mała komercyjna łódź firmy OceanGate straciła łączność w niedzielę, 18 czerwca, dokładnie 105 minut po rozpoczęciu 4-kilometrowej podróży na dno Atlantyku, by zwiedzić wrak Titanica. Na jej pokładzie znajdują się brytyjski miliarder i podróżnik Hamish Harding, pochodzący z jednej z najbogatszych pakistańskich rodzin Shahzada Dawood i jego syn Suleman, współzałożyciel OceanGate Stockton Rush oraz francuski nurek Paul-Henry Nargeolet. Sytuacja jest dramatyczna, bo łódź prawdopodobnie zaklinowała się we wraku słynnego wycieczkowca. W tej chwili trudno ją nawet zlokalizować, a z każdą minutą maleją szanse na to, by pięcioosobowa załoga wyszła z tego dramatu cało.

Poszukiwania łodzi podwodnej. Kiedy skończy się tlen?

W czwartek (22 czerwca) rano media obiegła niepokojąca opinia ekspertów, którzy podali dokładny czas, kiedy w łodzi skończy się tlen. Glen Singleman, specjalista od medycyny ekstremalnej, powiedział dziennikarzom "The Guardian", że wyliczenia dotyczące 96-godzinnego zapasu tlenu, o którym mówi się od czasu utraty kontaktu z łodzią, oparte są na zużyciu tlenu przez przeciętne osoby o średnim metabolizmie. W sytuacji stresowej ludzie mogą - w zależności od osobowości - zużywać tlen szybciej lub wolniej. Do tego "trzeba kontrolować przepływ tlenu, usuwać dwutlenek węgla i parę wodną. Są to trzy rzeczy w środowisku wewnętrznym, które trzeba kontrolować. Czwartą rzeczą jest temperatura. Temperatura wody tam na dole wynosi od 0 do 1 st. Celsjusza" - mówił.

Tragedia na Atlantyku. Koniec tlenu o 13.08?

"Spadek tlenu w powietrzu poniżej standardowego poziomu wynoszącego 21 proc. może skutkować niedotlenieniem, w którym tkanki ciała zostają pozbawione odpowiedniego zaopatrzenia. Stężenie tlenu na poziomie 10 proc. i niższym może skutkować utratą przytomności i śmiercią" - dodał. Wyliczył też, że tlen w zaginionej łodzi prawdopodobnie skończy się dziś (22 czerwca) o godz. 13.08 polskiego czasu.

Żona kapitana łodzi to praprawnuczka pary bogaczy, którzy zginęli na Titanicu

Tymczasem brytyjskie media dotarły do informacji, że żona kapitana łodzi, Stocktona Rusha, jest potomkinią pary, która zginęła w katastrofie Titanica w 1912 roku. Chodzi o Wendy Rush, której prapradziadkami byli Isidor i Ida Straus, niezwykle majętni ludzie, współzałożyciele domu towarowego Macy's. Małżeństwo płynęło legendarnym wycieczkowcem i zginęło w jego katastrofie. Para została także uwieczniona w hicie Jamesa Camerona "Titanic". Są tam przedstawieni jako starsze małżeństwo, które ginie, obejmując się na łóżku w momencie, gdy woda zalewa statek.

Wife of CEO of missing Titanic tourist sub descends from couple who drowned on Titanic in 1912 https://t.co/pweTNPJtVs pic.twitter.com/vA6ILOZ3ic— Daily Mail Online (@MailOnline) June 22, 2023

