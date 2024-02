To marzenie Meghan Markle zdumiewa! "Jest naprawdę zdesperowana"

Meghan Markle "desperacko próbuje" zaprzyjaźnić się z Taylor Swift? Żona księcia podziwia marketingowe umiejętności piosenkarki

Meghan Markle nie jest najbardziej lubianą celebrytką w Stanach Zjednoczonych. Czegokolwiek się nie tknie, bynajmniej nie zamienia się w złoto. Wręcz przeciwnie... Powrót do Hollywood nie wyszedł Meghan, podobno odrzuciła też intratną propozycję powrotu do serialu Suits, choć akurat tam była chciana i oferowano jej wysokie gaże. Mimo złych wyborów Meghan Markle nadal nie bardzo wie, co robi źle. Ale przynajmniej znalazła już sobie sensowny wzór do naśladowania. Przynajmniej według "królewskiej ekspertki". Amerykańska dziennikarka Kinsey Schofield opowiadała w programie GBN America o tym, czego najbardziej teraz pragnie żona księcia Harry'ego. Podobno Meghan Markle desperacko próbuje zaprzyjaźnić się z pewną bardzo znaną osobą, której popularność podziwia z niekłamaną zazdrością.

"Meghan zaprosiła Taylor Swift do swojego podcastu, siadając i pisząc do niej odręczny list"

Chodzi o Taylor Swift. "Meghan desperacko pragnie zostać przyjaciółką Taylor" - uważa Kinsey Schofield. Podobno Meghan Markle próbowała tego jeszcze w czasach swojego podcastu Archetypes, zdjętego już z anteny. "Meghan zaprosiła Taylor Swift do swojego podcastu, siadając i pisząc do niej odręczny list, w którym błagała ją, aby wystąpiła w Archetypes" - mówi dziennikarka. Swift wtedy zignorowała prośby Meghan, a dziś jest u szczytu sławy. Podobno Meghan zachwyciła się iście królewskim przyjęciem piosenkarki podczas Super Bowl. Meghan "chce być jak Taylor Swift pod względem marketingowym" - przekonuje Kinsey Schofield. Ale czy żonie Harry'ego uda się zatuszować swoje morze wpadek?

Sonda Chcesz wybrać się na koncert Taylor Swift? Tak, marzę o tym Nie, nie przepadam za jej twórczością

Meghan Markle 'desperate' to be Taylor Swift's friend in a bid to overhaul image https://t.co/SBYbbEqYBd pic.twitter.com/0O7vKCKpDf— Daily Star (@dailystar) February 19, 2024

