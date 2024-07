i Autor: Shutterstock

To nie wszystko!

To miasto da turystom obiady za darmo. Wystarczy jechać rowerem?!

Darmowe posiłki, a także bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem - to mogą zdobyć turyści, którzy w te wakacje przyjadą do Kopenhagi. Jest jednak coś, co muszą zrobić w zamian. Zaskakujący pomysł to inicjatywa stołecznego urzędu ds. turystki Wonderful Copenhagen.