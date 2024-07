i Autor: Shutterstock

Szokujące!

Coroczny problem w Sopocie powrócił. Władze miasta rozpoczęły wojnę z turystami

W Sopocie od kilku tygodni roi się od turystów i trend ten będzie się utrzymywał z pewnością do końca wakacji. Co ciekawe, choć to dopiero początek urlopów, miasto ma już dość i kolejny raz przypomina, jak należy zachowywać się w przestrzeni publicznej, bowiem okazuje się, że wakacyjne savoir-vivre nie jest znane każdemu.