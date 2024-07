Zobaczyła, co dzieje się nad Bałtykiem i nie wytrzymała. "Stara krowa"

Kłótnia turystów nad Bałtykiem. "Stara krowa"

Urlop powinien być czasem odpoczynku, spędzonym w dobrym towarzystwie. Czasami jest jednak inaczej, ponieważ w popularnych miejscach turystycznych, tłumy są niemal zawsze. Nie brakuje nerwowych sytuacji i spięć. Onet przybliżył historię pani Oliwii, która spędzała urlop w Jastarni. Jak się okazuje, to, co jednym wydaje się być zachowaniem niedopuszczalnym i niegrzecznym, innych zbyt mocno "nie razi". — Gdy opalałam się na plaży w Jastarni, do mojego koca zbliżyła się matka z około 2-letnim chłopcem, żeby go wysikać — wspomina kobieta. Pani Oliwia zwróciła uwagę mamie małego dziecka, aby zrobiła to w innym miejscu. Nie pomogło. — Gdy ponowiłam prośbę, wskazując, że jak mnie chce się sikać, to idę za wydmy, to nazwała mnie "starą krową". Zagotowało się we mnie — mówiła.

Obrzydliwe zachowanie turystów nad morzem

Lista przewinień turystów wypoczywających nad polskim morzem jest długa. Pan Sebastian w liście do redakcji Onetu zwraca uwagę na palenie. I nie chodzi tylko o papierosy, ale również o grillowanie. Niektórzy turyści nic sobie nie robią z tłoku na plaży i rozpalają grilla, który dymi się, uprzykrzając wypoczynek innym. — Sam lubię zjeść sobie pieczoną kiełbaskę, ale na litość boską, przyrządzanie jej w samo południe na zatłoczonej plaży to chyba lekka przesada — oburza się pan Sebastian, który również zwraca uwagę na to, jak turyści nad morzem podchodzą do załatwiania potrzeb fizjologicznych. — Najchętniej robią to do morza i, o zgrozo, jeszcze zachęcają do tego swoje dzieci, ucząc kolejne pokolenie tej obrzydliwej praktyki. Nie rozumiem, skąd ten pomysł, żeby sikać do morza, skoro przy plaży są toalety — zastanawia się pan Sebastian.

Jak zachowywać się na wakacjach? Ta wiedza może się przydać

Jak więc zachowywać się na wakacjach? Najlepiej być po prostu przyzwoitym i zachować zdrowy rozsądek. Szczególnie przy zagranicznych wyjazdach warto dowiedzieć się nieco o kulturze i religii panującej w danym kraju. To, co Polakom wydaje się być zachowaniem normalnym, gdzie indziej może być traktowane jako zachowanie obraźliwe i wulgarne, szczególnie poza Europą.

Źródło: Onet

