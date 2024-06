Takiego zabytku nie znajdziesz nawet w Wiedniu. Mało osób wie, że znajduje się w Rzeszowie

Zabytkowa trafika znajduje się w Rzeszowie przy ul. Sokoła. Została sprowadzona z Wiednia na początku XX w. To tutaj rzeszowscy dżentelmeni zaopatrywali się w cygara! Trafika wielokrotnie zmieniała swoje miejsce. Jak czytamy w tekście przygotowanym przez miejskiego konserwatora zabytków, Edytę Dawidziak na stronie Urzędu Miasta Rzeszowa, początkowo znajdowała się po południowej stronie plebanii farnej, a w latach 20. XX w. stała w północnej części placu. Co ciekawe, nie zobaczycie takiej już nawet w Wiedniu, to unikat, chociaż kiedyś produkowany masowo. Jak zaznacza miejsca konserwator zabytków, "trafika jest jednym z nielicznie zachowanych obiektów tego typu, a może i jedynym (?), jaki przetrwał do naszych czasów"!

Trafika jest zbudowana na planie ośmiokąta. Widoczna jest wciąż na niej tabliczka z nazwą firmy produkującej żaluzje - „Alfred Woltär”. Na szczęście, zachowała w większości swój początkowy wygląd. Znajdują się na niej urocze płytki ułożone w szachownicę w kolorze bieli i granatu. W Rzeszowie była tu również lodziarnia i kwiaciarnia. Teraz stoi pusta. Jest objęta indywidualną ochroną konserwatorską.

Zabytkowa trafika w Rzeszowie. Nie zobaczysz takiej nawet w Wiedniu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.