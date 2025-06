To może pogrzebać Roberta Lewandowskiego w Barcelonie! Sensacyjny pomysł Hansiego Flicka

W ostatnim czasie wiele mówi się na temat Roberta Lewandowskiego. Były kapitan reprezentacji Polski po odebraniu opaski kapitańskiej przez Michała Probierza wyraził swoje niezadowolenie i w mocnych słowach skwitował to zdarzenie.

- Biorąc pod uwagę okoliczności i utratę zaufania do selekcjonera Reprezentacji Polski postanowiłem do czasu kiedy jest trenerem zrezygnować z gry w Reprezentacji Polski. Mam nadzieję, że będzie dane mi jeszcze zagrać dla najlepszych kibiców na świecie - napisał piłkarz Barcelony.

Afera w kadrze i rezygnacja Michała Probierza

Probierz zrezygnował z funkcji selekcjonera "biało-czerwonych", jednak "Lewy" jeszcze nie wypowiedział się w tej sprawie, ponieważ aktualnie ma na głowię rozprawę sądową ze swoim byłym agentem - Cezarym Kucharskim.

Niespodziewany pomysł Hansiego Flicka! To może mocno wpłynąć na Roberta Lewandowskiego

W minionym sezonie Lewandowski ponownie był ważnym punktem drużyny, z którą sięgnął po mistrzostwo Hiszpanii i puchar Króla. 36-latek zanotował 42 trafienia we wszystkich rozgrywkach. Hiszpańskie media przekazały, że w przyszłym sezonie napastnik może mieć spore problemy, a wszystko przez sensacyjny pomysł Hansiego Flicka.

- Pomysł pochodzi od Flicka i jego sztabu. Chcą, żeby Raphinha był pierwszym pressującym zawodnikiem, uważają też, że miałby więcej zalet w centrum boiska (strzały z dystansu, przyspieszenie, ostatnie podanie) niż na boku - napisał dziennikarz "Mundo Deportivo".

- Najważniejsze jest to, że Raphinha chciałby grać na tej pozycji (robił to zresztą kilka razy w poprzednim sezonie). Flick uważa go za zawodnika nietykalnego podobnie jak Lamine'a, Pedriego, Kounde i Cubarsiego. Klub nie chce go sprzedać, a on nie chce odejść - podsumował Alex Rodriguez Sanchez.

💣✅ REUNIÓN RAPHINHA-DECO-FLICK- Esta semana se ha producido una reunión MUY IMPORTANTE para el futuro de la próxima temporada.- Tanto Flick como Deco, ex representante de Raphinha curiosamente, han tanteado la idea de que el brasileño juegue la próxima temporada como… pic.twitter.com/lDxCr0WPQp— Alex Rodriguez Sanchez (@_alexrodrigz) June 14, 2025