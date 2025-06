To naprawdę myśli Trump o Nawrockim! "Wyraźnie zadowolony"

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt powiedziała, co Donald Trump sądzi o wygranej Karola Nawrockiego

Karol Nawrocki zwyciężył w wyborach prezydenckich, zdobywając 50,89 proc. głosów, podczas gdy Rafał Trzaskowski uzyskał 49,11 proc. Nawrocki przed wyborami udał się do Stanów Zjednoczonych, gdzie spotkał się z Donaldem Trumpem i zrobił sobie z nim zdjęcie. Teraz podkreśla, że sojusz z USA jest jednym z jego priorytetów. Co na to wszystko Trump? Najpierw prezydent USA lakonicznie zabrał głos na swojej platformie społecznościowej Truth, gdzie napisał: "SOJUSZNIK TRUMPA WYGRYWA W POLSCE, SZOKUJĄC WSZYSTKICH W EUROPIE. Newsmax. Gratulacje Polsko, wybrałaś zwycięzcę". Teraz głos zabrała rzeczniczka prasowa Trumpa. Powiedziała, co prezydent myśli na temat wygranej Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich w Polsce.

"Spotkał się z Karolem Nawrockim w Białym Domu i powiedział mu, że wygra, bo wspiera zdrowy rozsądek"

"Prezydent jest wyraźnie zadowolony z wyniku wyborów w Polsce. Spotkał się z Karolem Nawrockim - mam nadzieję że dobrze to wymawiam - w Białym Domu i powiedział mu, że wygra, bo wspiera zdrowy rozsądek, wspierał silne granice w Polsce, wspierał zakończenie wszystkich radykalnych DEI [Diversity, Equity, and Inclusion - "różnorodność, równość i włączenie"], które widzieliśmy, nie tylko tutaj w Stanach Zjednoczonych, ale które naprawdę przejmują Europę" - powiedziała rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt. "Czytałam doniesienia o tym, co Polacy myślą o tym człowieku, czuli, że stawiał on potrzeby Polski na pierwszym miejscu. To bardzo orzeźwiające uczucie, które znamy bardzo dobrze tutaj w Stanach Zjednoczonych Ameryki" - dodała przedstawicielka Trumpa, nazywając Polskę "wspaniałym sojusznikiem"

Donald J. Trump Truth Social 06.03.25 12:44 AM EST pic.twitter.com/ALL7apsjqi— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) June 3, 2025

