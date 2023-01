To on zagra Michaela Jacksona! Bratanek jest podobny do zmarłego gwiazdora?

Jaafar Jackson zagra Michaela Jacksona w nowym filmie o królu popu. Młody piosenkarz to rodzony bratanek Jacko

Michael Jackson był jedną z największych gwiazd w historii popu - i jedną z najbardziej kontrowersyjnych. Zmarły w 2009 roku artysta nazywany był królem muzyki niczym Elvis Presley, jego hity słyszymy w radiu aż do dziś raz po raz. Od lat cieniem na wizerunku gwiazdora kładły się oskarżenia o pedofilię. Chociaż sąd oczyścił z zarzutów Jacksona za jego życia, oskarżenia powróciły w 2019 roku z ust dorosłych już mężczyzn, którzy jako dzieci znajdowali się w bliskim otoczeniu gwiazdora. Powstał na ten temat głośny dokument "Leaving Neverland" i przekonał on wielu, że Jacko jednak nie był niewinny... Teraz powstaje kolejny film o Michaelu Jacksonie! Będzie to film biograficzny, a nakręci go reżyser Antoine Fuqua. Zdjęcia do filmu zatytułowanego po prostu "Michael" mają rozpocząć się jeszcze w 2023 roku. Tymczasem podano już informację o tym, kto wcieli się w główną rolę.

Jaafar Jackson już ćwiczy tańce Jacksona. Reżyser ujawnił zdjęcie z prób

Jak się okazuje, Michaela Jacksona zagra rodzony bratanek Michaela Jacksona. Czy Jaafar Jackson (27 l.) jest podobny do gwiazdora? Na pewno łączy go ze sławnym wujem zamiłowanie do muzyki. Jaafar Jackson sam jest piosenkarzem. O tym, że 27-latek został wybrany do zagrania głównej roli, poinformował reżyser w mediach społecznościowych. Załączył zdjęcie pokazujące młodego piosenkarza ćwiczącego taneczne ruchy Jacksona. To może być hit! A do kin zapewne przyciągnie ludzi między innymi to, że podobno wątki dotyczące pedofilii nie zostaną w filmie pominięte.

Jaafar Jackson, the 26-year-old nephew of Michael Jackson, will portray the ‘King of Pop’ in the biopic ‘Michael,’ which will include ‘all aspects’ of his life, according to Lionsgate studio https://t.co/0WMeM01Gha pic.twitter.com/zb0i6TvI1D— Reuters Asia (@ReutersAsia) January 31, 2023

