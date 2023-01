To tam kochanka Putina pławi się w luksusach. Bajeczna willa w Szwajcarii wciąż należy do niej?

Kiedyś była niezwykle utytułowaną gimnastyczką, nazywaną "najbardziej elastyczną kobietą w Rosji", teraz jest magnatką medialną - pełni funkcję szefa rady dyrektorów Narodowej Grupy Medialnej, która jest właścicielem ogromnej części państwowych rosyjskich mediów. Od około 15 lat jednak mówi się o niej głównie jako o domniemanej kochance Władimira Putina (70 l.) i nieoficjalnej pierwszej damie Rosji. Para ponoć doczekała się wspólnie czwórki dzieci, w tym dwóch chłopców oraz 8-letnich w tej chwili bliźniaczek. Bliźniaczek, które przyszły na świat w prywatnej klinice położniczej w Genewie w Szwajcarii. Dlaczego właśnie tam, a nie w Moskwie? Bo właśnie w Szwajcarii Kabajewa spędza - czy też spędzała - najwięcej czasu. To właśnie tam miała się ukrywać razem z maluchami, gdy Putin w lutym najechał na Ukrainę. I to właśnie tam od lat urządzała dyskretne, ale opływające bogactwem imprezy dla VIP-ów.

Kabajewa mieszka tam, gdzie prezydent? Co za luksusy!

Kabajewa zajmowała najbardziej luksusową willę ze wszystkich, znajdujących się w gminie Cologny nad Jeziorem Genewskim. To jedyna posiadłość wyposażona w lądowisko dla helikopterów i właśnie tym środkiem transportu zawsze się tam dostawała. Rezydencja znajduje się obok domu, który należał kiedyś do przyjaciela Władimira Putina, Giennadija Timczenki, natomiast ziemia, na której leży bajeczny dom Kabajewej, to część nieruchomości o nazwie "Villa Hauterive". "Obecnie posiadłość podzielona jest na dwie części: jedna z nich należała kiedyś do prezydenta Szwajcarii Gustave'a Adora, a w ostatnich latach właścicielami byli Arabowie Saudyjscy. Drugi, w którym przebywała Kabajewa, zgodnie z dokumentami, należy do finansisty Pierre'a Alaina Foliera i jego żony Wang Lin" - tłumaczyli dziennikarze śledczy Dossier Center.

Willa Kabajewej wciąż nie została sprzedana. Winna zawrotna cena?

Po tym, jak Putin najechał na Ukrainę, również Alina Kabajewa została objęta sankcjami. Próbowano się jej pozbyć ze Szwajcarii - mieszkańcy przygotowali nawet petycję o jej wydaleniu - podpisało ją ponad 50 tys. osób. Jesienią 2022 roku luksusowa willa została wystawiona na sprzedaż za - uwaga! - 80 mln dolarów (ponad 350 mln złotych). Do ogłoszenia o sprzedaży dotarł jeden z reporterów Dossier Center. Gdy zadzwonił tam podając się za potencjalnego nabywcę i wymienił nazwisko Kabajewej, pośrednik się rozłączył, a niedługo później ogłoszenie zniknęło. Okazuje się, że nieruchomości najprawdopodobniej nie sprzedano, a Kabajewa nadal spędza w niej czas, prowadząc tam taki sam tryb życia, jak przed wojną.

"A house in Switzerland used by Putin's sow, Alina Kabaeva, is up for sale for $75.5 million, the Investigative Center Dossier writes. The end of sweet European life... And welcome to the abyss, plunging into the abyss thanks to your midget, Russian whore" https://t.co/EQgqdHJksP— Gustavo 🇵🇹🇺🇦 (@john_8384) October 14, 2022

