Toksyczna owsianka zabiła 15 osób! Większość z nich to małe dzieci

Do niewiarygodnej tragedii doszło kilka dni temu we wiosce Kayova w regionie Kavango East w Namibii. Jak poinformowały lokalne media, co najmniej 20 członków tej samej rodziny, w wieku od 2 do 33 lat, 27 maja zjadło na śniadanie tę samą owsiankę. Danie okazało się zabójcze. "Owsiankę zrobioną z mąki mahangu z prosa perłowego zmieszano z suszonym i utartym sfermentowanym osadem po wytwarzanym domowymi sposobami alkoholu" - czytamy.

Horror przy śniadaniu. Owsianka zabiła 15 osób

Jak podaje "Daily Mail", powołując się na komunikat Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej Namibii, tego samego dnia do szpitala zgłosiła się większość osób, które jadły posiłek. "Dotkniętych chorobą siedemnastu członków gospodarstwa domowego zgłosiło się do szpitala rejonowego Nyangana w Kavango East w dniu 27 maja 2023 r. z oznakami i objawami zatrucia pokarmowego. Z powodu ich ciężkiej choroby trzynaście osób zostało skierowanych do Rundu Intermediate Hospital" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

Tragedia w Namibii. Kilkanaście osób zatrutych owsianką

Niedługo później zmarło dziewięcioro z nich. Pozostali byli w stanie krytycznym. Teraz wiadomo już, że zginęło piętnaście osób, dwie pozostałe wciąż walczą o życie. Lokalne władze prowadzą dochodzenie w tej sprawie, zlecono także wykonanie sekcji zwłok. Wiadomo, że w większości zmarły dzieci, między innymi chłopcy w wieku 2, 9, 13 i 14 lat oraz dziewczynki w wieku 3, 6 i 12 lat.

